首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>笔记本

AMD Ryzen 5000H / 5000U 爆料参数汇总，1 月发布

2020/12/5 23:56:37 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 12 月 5 日消息 随着 2021 年 1 月 CES 盛会的临近，搭载 AMD Ryzen 5000H 和 5000U 系列移动处理器的笔记本大量流出，大部分 CPU 的参数信息已经曝光。

AMD Ryzen 5000 H 系列

  • R9 5900HX：8核16线程，3.3-4.6GHz

  • R9 5900HS：8核16线程，3.1-4.5GHz

  • R7 5800H：8核16线程，3.1-？GHz

  • R5 5600H：6核12线程，3.0-4.1GHz

AMD Ryzen 5000 U 系列

  • R7 5800U：8核16线程，2.0-4.4GHz

  • R7 5700U：8核16线程，1.8-4.3GHz

  • R5 5600U：6核12线程，2.3-4.2GHz

  • R5 5500U：6核12线程，2.1-4.0GHz

IT之家了解到，AMD Ryzen 5000系列移动CPU（除了5700U和5500U两款马甲型号）将采用最新的Zen 3 架构，在IPC提升的同时频率也有一些提升。这一代的核显预计还是 Vega 架构，但频率更高。

AMD 公司现已宣布，其首席执行官苏姿丰博士将在 2021 年 CES 活动上发表主题演讲。主题演讲将于 1 月 12 日举行，持续一个小时，感兴趣的小伙伴届时可以关注IT之家的相关报道。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMD

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用