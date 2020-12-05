AMD Ryzen 5000H / 5000U 爆料参数汇总，1 月发布

IT之家 12 月 5 日消息 随着 2021 年 1 月 CES 盛会的临近，搭载 AMD Ryzen 5000H 和 5000U 系列移动处理器的笔记本大量流出，大部分 CPU 的参数信息已经曝光。

AMD Ryzen 5000 H 系列

R9 5900HX：8核16线程，3.3-4.6GHz

R9 5900HS：8核16线程，3.1-4.5GHz

R7 5800H：8核16线程，3.1-？GHz

R5 5600H：6核12线程，3.0-4.1GHz

AMD Ryzen 5000 U 系列

R7 5800U：8核16线程，2.0-4.4GHz

R7 5700U：8核16线程，1.8-4.3GHz

R5 5600U：6核12线程，2.3-4.2GHz

R5 5500U：6核12线程，2.1-4.0GHz

IT之家了解到，AMD Ryzen 5000系列移动CPU（除了5700U和5500U两款马甲型号）将采用最新的Zen 3 架构，在IPC提升的同时频率也有一些提升。这一代的核显预计还是 Vega 架构，但频率更高。

AMD 公司现已宣布，其首席执行官苏姿丰博士将在 2021 年 CES 活动上发表主题演讲。主题演讲将于 1 月 12 日举行，持续一个小时，感兴趣的小伙伴届时可以关注IT之家的相关报道。