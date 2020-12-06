华强北 RTX 3080 或 RX 6800 XT 高端显卡一卡难求，英伟达 AMD 产能都不行

IT之家 12 月 6 日消息 今年无论是英伟达的 RTX 3080 系列显卡，还是 AMD RX 6800 XT 显卡，都成为玩家们心目中的抢手货，但现在面临着无货的尴尬局面。

据证券时报报道，近日走访 “中国电子第一街”华强北市场发现，大多数档口的高端显卡货源均以个位数计，甚至有档主表示已经有几天没有进到一张显卡了。多家档口都在显著位置摆出热门显卡的包装盒，但里面都是空的。

报道称，今年显卡新品以出色的性能和偏低的售价激发了大量买卡需求，虚拟币的暴涨又带动了矿机显卡需求，再加上全球疫情影响下的产能不足等一系列原因，造成如今一卡难求的局面。

TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处表示，从接单状况看，半导体代工产能吃紧的情况预计将至少延续到明年上半年。

一位李先生店主表示，今年以来，显卡严重供不应求，先不说涨价离谱，就是有钱也买不到。一张 RTX 3080 官方售价 5499 元，李先生报价 7000 元。

而在IT之家发现，在电商平台上搜索 “RTX 3080”或者“RX 6800 XT”，多数品牌都需要 “预约”或 “参与抢购”，或是 “仅剩几件”。

今年 10 月份，NVIDIA CEO 黄仁勋透露，GeForce RTX 30（RTX 3080 & RTX 3090）的短缺将持续到 2021 年。黄仁勋还表示，这个问题更多的是与需求而不是供应有关，但他们正在努力解决这两方面的问题，然而即将到来的假日季不会让事情变得更好。

业内人士最新表示，RX 6800 系列首发货源将以 AMD 公版为主，AIB 品牌厂商能拿到的货源很有限，内部情报称每家只能分到三位数，也就是不超过 1000 块。

AMD 向外界保证称，RX 6800 系列非公版要等 4-8 周才会恢复正常价格，目前正在与 AIB 厂商积极合作，玩家最多只要等 8 个星期。