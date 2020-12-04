特斯拉被指销售重大事故二手车，法院：构成欺诈，退一赔三

12 月 4 日晚间消息，天津车主韩潮在特斯拉官方网站购买特斯拉官方认证 P85 Model S 轿车，购买之前销售告知特斯拉认证车不存在重大事故，水泡，火烧，结构性损伤。但经过车主检测后该车辆 C 柱及后翼子板有切割焊接。车主从 19 年 8 月维权至今终在一审获得胜诉。北京市大兴区人民法院民事判决书显示，特斯拉在一审中被判退一赔三。

2019 年 6 月 1 日，韩潮通过特斯拉中国官网与特斯拉公司签订《二手车订购协议》，购买 Model S 二手车一辆，并于 2019 年 5 月 31 日付款 379700 元。2019 年 6 月 5 日，完成过户手续。购车前，特斯拉公司承诺其销售的二手车在置换车辆完成过户前经过二百多道工序的车辆检测，车况良好、无结构性损伤、五年以下车辆且总行驶里程不超过八万公里，符合特斯拉标准的车辆提供二手认证后才可在特斯拉官网销售。

2019 年 6 月 5 日至 8 月 24 日，涉案车辆频繁发生问题，共计维修 7 次。在 2019 年 8 月 2 日，韩潮在驾驶车辆过程中车辆突然瘫痪，电门、刹车全部失效，险些造成重大交通事故，后该车送交特斯拉指定维修中心维修。2019 年 11 月 15 日，经万丰机动车鉴定评估有限公司鉴定，涉案车辆有结构性损伤，为事故车。韩潮认为，特斯拉公司以欺诈手段出售不符合其承诺的事故车辆。韩潮通过司法途径进行维权。

特斯拉公司认为，涉案车辆不存在重大事故，也不存在因更换叶子板而产生结构性损伤，特斯拉公司在销售车辆时未实施任何欺诈行为，向韩潮交付的车辆完全符合 “没有重大事故以及火烧泡水”的销售承诺，韩潮的诉讼请求没有事实和法律依据，应当全部予以驳回。

特斯拉公司辩称，在原车主使用车辆期间，车辆在 2019 年 1 月 8 日在行驶变道时发生极为轻微的碰撞剐蹭事故。根据现场照片、定损协议书、事故认定书以及维修单等证据，可以证明事故只伤及车身左后部叶子板及后保险杠边缘及轮毂表面，完全没有伤及车辆安全结构，不构成重大事故或者结构性损伤；特斯拉公司对该事故也不知情，不存在欺诈的故意。

北京市大兴区人民法院认为，涉案车辆的维修确实涉及到大面积切割、焊接等，这种修理方式和程度必然对消费者的购车意愿产生重要影响，而特斯拉公司仅仅告知韩潮 “车辆不存在结构性损伤”，尚不足以达到应有的信息披露程度。不论从积极的作为还是消极的不作为来说，特斯拉公司都符合欺诈的客观要件。

最终，大兴区人民法院判定，撤销韩潮与特斯拉汽车销售服务（北京）有限公司签订的《二手车订购协议》。合同撤销后，特斯拉公司应向韩潮退还 379700 元购车款，并依照《消费者权益保护法》规定赔偿 1139100 元。

截止发稿前，新浪科技向特斯拉中国官方就此事进行求证，对方未有回复。