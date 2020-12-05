沃尔沃 CEO：禁油车销售比补贴更能刺激新能源电动汽车

IT之家12月5日消息 据英国金融时报 12 月 2 日报道，沃尔沃 CEO 汉肯 · 塞缪尔森（Hakan Samuelsson）近日表示，禁止燃油车销售比对新能源车补贴更能刺激电动汽车销售。

塞缪尔森在出席 12 月 2-4 日举办的未来汽车峰会中表示，内燃机已经是过时的技术，他支持英国在 2030 年前禁售纯燃油车的决策。“没有人能靠激励来建立一个成功且盈利的商业模式，”他在会议中强调，“尽管临时性的激励措施能够鼓励产业发展，但是对于政府来说，确立一个明确的时间节点来推进电气化，效果会更好。”

▲沃尔沃 CEO 汉肯 · 塞缪尔森 | 图片来自 Financial Times

按照沃尔沃的计划，到 2025 年，纯电动车的销量将在其整体销量中占比 50%，其余车型也将采用插电混合动力技术。

据IT之家此前报道，沃尔沃在上月广州车展发布了首款纯电动车 XC40 Recharge，续航里程 420km，百公里加速 4.9 秒，国内售价￥35.7 万元起。在英国市场，旗下 XC90、XC60、V90 车型也推出了插电混合动力款新车。

在数字化浪潮下，汽车制造商面临着推行电动汽车更大的压力，因为许多国家均表示希望提前淘汰传统汽车。英国决定于 2030 年前停售纯汽油以及柴油动力车的举动并不为汽车制造商认可，车企认为这个目标太过于超前，没有考虑到目前技术的局限性。如果允许部分混合动力车在 2035 年前销售，将缓解包括丰田在内的车企的压力，这些厂商严重依赖混合动力技术来降低排放，并没有决定彻底转向纯电动车。

据IT之家了解，目前世界多国均已出台减少二氧化碳排放的法规，特斯拉近期也在德国柏林筹划建造新工厂，以应对欧盟未来的减排目标。