印度 BSNL 运营商拒绝强制从本土供应商购买 4G 设备的指令

据印度经济时报报道，印度政府号召的 “自力更生”（Aatmanirbhar Bharat）政策面临着来自其自身的一个严峻挑战。印度国有电信运营商 BSNL 告诉电信部门，强制要求其从本土供应商购买未经全球范围验证的 4G 网络设备，可能将使其推出高速数据服务的计划至少再推迟 18 个月，同时会增加成本，引发网络质量问题，并进一步降低其在竞争激烈的行业中的生存机会。

在最近的一次会议上，BSNL 的领导层告诉印度电信部（DoT），绝不能强制要求其从本土供应商购买 4G 核心网络设备，并坚称任何此类政府指令也必须自动适用于三大私有电信公司 --Reliance Jio、巴帝电信（Bharti Airtel）和 Vodafone Idea，从而确保公平竞争。

“BSNL 已经向 DoT 表达了自身的担忧，也即绝不能仅仅强制要求 BSNL 一家公司从本土供应商购买未经验证的 4G 核心网络设备，同时，这种本土采购政策规则也应适用于所有私营电信公司。”该公司一位高管告诉经济时报。

他说，BSNL 还向 DoT 表示，“强制要求 BSNL 使用未经验证的国产 4G 设备，可能会打乱 BSNL 的 4G 推出计划，造成服务质量和成本方面的不确定性”，这种情况 “可能会破坏 BSNL 保持竞争力的机会”。

据悉，印度政府部门可能会很快就 BSNL 提出的担忧进行讨论。

最近，一个 DoT 小组建议 BSNL 完全从印度本土供应商购买 4G 核心网络设备，并将其重点从 2G 和 3G 业务转移到 4G 业务上。但是 BSNL 拒绝了这一建议，称 2G 服务为其带来了高达 60% 的收入。

报道称，这种分歧导致 DoT 指责 BSNL 故意推迟 4G 的推出，双方互相指责对方，从而导致了这家电信公司持续的收入和用户损失。

华为、诺基亚、爱立信和中兴通讯是全球最大的 4G 设备供应商，但是政府号召要求 BSNL 从印度本土供应商购买 4G 核心设备后，包括 Tech Mahindra、Sterlite Technologies 和 TCS 等印度本土企业都表示有兴趣参与 BSNL 即将进行的超过 50000 个站点的 4G 网络招标。

另外，BSNL 已经致信 DoT，任何使用本土制造 4G 设备的试验都应该严格地在一个小市场上以试点形式进行，而不是在整个印度范围内进行。这位 BSNL 高管表示，“我们已经写信给 DoT，如果这种试点在一个小的区域性市场取得了令人满意的结果，那么将来可以逐步在全国范围内扩大部署。”

不过，BSNL 内部人士并没有冒险猜测，如果被迫使用本地 4G 设备，成本可能会上升。“考虑到全球供应商拥有的规模经济，它们可以提供更优惠的价格，因此成本应该会上升，但目前还没有发生完全由本地供应商参与的 4G 设备交易，因此在这种情况下，价格发现不会立即明朗。”另一位 BSNL 高管表示。