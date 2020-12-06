Redmi 9 Power 有望于 12 月 15 日在印度推出，Redmi Note 9 4G 更名版

IT之家12月6日消息 小米于今年 3 月份在海外推出了三款 Redmi Note 9 手机，随后又在刚过去的 11 月份在国内市场发布了三款 Redmi Note 9 系列机型，通过日前爆料内容看来，国内的 Redmi Note 9 系列手机将以新的名字在海外推出。

爆料者 @stufflistings 在 Twitter 上爆料称，Redmi 9 Power 将于 12 月 15 日在印度推出。

IT之家曾报道，该机目前已现身 Google Play Console。根据 Google Play Console 认证内容，小米 10i 和 Redmi 9 Power 即为国内此前推出的 Redmi Note 9 Pro 5G 和 Redmi Note 9 4G。

此外，小米也在印度预热了旗下首款 QLED 小米电视，预计该 TV 将与 Redmi 9 Power 的同时推出。

该机型号为 M2010J19SI，配备了 6.67 英寸 FHD+ 显示屏，搭载骁龙 662 芯片，配备 4GB RAM 和 128GB 存储空间。预计该手机将配备带有 48MP 主摄，前置 8MP 镜头。

虽然不清楚小米为何要在这个时间段推出新机，但关于该机 Power 的后缀毫无疑问是因为该机采用了 6000 毫安时电池，这也是 Redmi 首款配备 6000 毫安时电池的手机，还支持 18W 快充和 2.5W 反向有线充电。