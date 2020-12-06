华为成都旗舰店今天正式开业：有 “熊猫”，成都味

IT之家12月6日消息 12 月 6 日，华为成都旗舰店在成都市成华区万象城 C 馆正式开业，这是华为今年开业的第三家旗舰店，位于成都市成华区万象城 C 馆，这也是华为西南区首家旗舰店。

据IT之家了解，华为成都旗舰店通过环保材料的使用、绿色人文的空间设计，将华为智能 “全产品”和智慧 “全场景”融合。同时，创新引入 AR 熊猫互动体验，打造出一个有成都特色的智慧体验空间，向消费者展开了一幅 “打破边界，生机勃勃”的全场景智慧生活画卷。

华为成都旗舰店分为上下两层，总面积达 1276 平米，外面的大屏幕采用了迎宾式的内折状态，呈现欢迎姿势，引人入店，透过洁净的外立面玻璃幕墙，室内景致一览无余。在空间设计上，一层空间将外广场和商场中庭连通，室内中央一簇贯穿两层的绿竹打造出通透观景区。

在产品陈列上，华为成都旗舰店按照智慧办公、智能家居、运动健康、智慧出行、影音娱乐五大生活场景，进行沉浸式场景化体验设计。诸如智能手机、PC、Pad、手表、耳机、智慧屏等华为全系列产品，一站式都能体验到。像智能空气净化器、智能扫地机人等华为生态产品也在其列。

在一楼进门处还设有 HUAWEI HiCar 真车 “智慧出行”体验区，使用的是比亚迪 “汉”真车，消费者可亲身坐进车里体验。华为手机可作为车钥匙，不仅能用手机开车门，进车后，还能将手机 “托管”到车机，继续手机上的操作，如音乐续听、地图继续导航等。

此外，华为在旗舰店二楼还设立了 “智能家居”体验区，布置了智能的客厅和餐厅场景供消费者体验，华为智慧屏、华为 Sound X 音箱、海雀摄像头、720 全效空气净化器、360 扫地机人、智能灯光、智能窗帘等智能设备，通过智慧生活 APP 还有小艺助手等智慧相连，整个房间实现智能控制和联动。

作为一家开设在成都的旗舰店，除了贯穿一二楼的绿竹之外，华为成都旗舰店还融合了四川特色熊猫文化，借助 AR，实现了科技和本土文化的融合。

消费者在门店扫码下载 APP，扫描门店各处，就可以与 “大熊猫”们互动，入口处的小熊猫挥手欢迎消费者进店，智能手表能显示它激动的心率；华为学堂区的变脸熊猫，会招呼你用 Mate40 手机与它合影；竹子旁的小熊猫一边吃竹子，一边给你介绍 HiCar。在智慧屏专区的 3 只熊猫居然在竹亭中打起四川麻将，久坐收到手表提醒还会起身用华为智慧屏 AI 健身等等。