一大波骁龙 888 手机正在路上：小米 11、Realme Race、OPPO Find X3、Redmi K40 Pro...

IT之家 12 月 6 日消息 外媒 91mobiles 报道，一大波搭载骁龙 888 处理器的旗舰手机正在路上，小米 11、Realme Race、OPPO Find X3、一加 9 等都将在 2021 年推出搭载骁龙 888 芯片组的产品，并争夺旗舰霸主地位。

高通已经正式发布骁龙 888 处理器芯片，骁龙 888 SoC 将成为 2021 年旗舰 Android 手机的核心支持，几家 OEM 厂商已经确认，他们将在 2021 年第一季度推出搭载骁龙 888 的手机。小米、Redmi、realme 将成为首批推出搭载最新骁龙 888 芯片的智能手机的品牌，骁龙 888 全面集成 5G 调制解调器、AI 智能、游戏和摄影等功能。随后，一加、OPPO、vivo、摩托罗拉、华硕、索尼、努比亚、中兴、夏普等品牌都将推出搭载骁龙 888 的手机。现在外媒整理了这几款骁龙 888 机型的信息爆料。

骁龙 888 手机列表名单：

小米 11

realme Race

OPPO Find X3

红魔 6

努比亚 Z

中兴天机 Axon 30

OnePlus 9（预计）

Redmi K40 Pro（预计）

IT之家获悉，除此之外，骁龙 888 SoC 还将成为索尼、摩托罗拉、华硕、vivo、LG、黑鲨等旗舰机的核心。目前还没有确定，但三星也有望携旗下 Galaxy S21、Note21 等旗舰机型加入骁龙 888 手机名单。

小米 11

小米 11 已经正式确认将成为首发搭载骁龙 888 的智能手机，并被认为最早将在本月推出。小米 11 的规格还未正式曝光，但据传这款手机将配备 5000 万像素主摄像头、1200 万像素长焦镜头、120W 快充方案、安卓 11 系统，以及至少 6GB 的内存。

▲来自 @BenGeskin

Realme Race

realme 也在竞争中成为首批推出搭载骁龙 888 的手机厂商，新机的代号为 realme Race。这款智能手机有望提供超快的性能和游戏体验。realme 副总裁兼印度首席执行官 Madhav Sheth 透露 realme Race 印度发布会的计划。这款智能手机的设计很可能与 OnePlus 7T 类似，采用弧形后面板和圆形摄像头模块，将容纳四个摄像头传感器。realme Race 规格还没有正式公布，但根据传闻，将包括 12GB 内存、256GB 存储空间和基于 Android 10 的 Realme UI 2.0。

OPPO Find X3

OPPO Find X3 将是该品牌的下一代旗舰产品。这款智能手机已确认将在引擎盖下内置全新的骁龙 888 5G SoC，并采用 Full-path 色彩管理系统，这将是首款支持全 DCI-P3 广色域以及 10 位色彩深度的 Android 色彩管理系统。

红魔 6

据悉，红魔 6 是首款搭载骁龙 888 SoC 的游戏智能手机。红魔母公司努比亚总裁倪飞在微博上透露了这款智能手机的发布细节。

努比亚 Z

即将推出的 nubia Z 系列手机是中兴手机制造商的另一款智能手机，将搭载最近推出的骁龙 888 SoC。该公司还在微博平台上透露了细节。这款手机可能会在明年年初推出。目前还没有关于 nubia Z 其他规格的消息。

中兴 Axon 30

努比亚母公司中兴通讯也将推出旗舰产品中兴 Axon 30 智能手机，加入骁龙 888 手机的行列。据悉，这款手机是一款以相机为核心卖点的智能手机，得益于骁龙 888 芯片组的新高通 Spectra ISP，其拍摄照片和视频的速度将高达 2.7 千兆像素 / 秒。

一加 9

人们普遍预计 OnePlus 9 和 OnePlus 9 Pro 将在 2021 年上半年推出，搭载骁龙 888 SoC。最近我们看到了 OnePlus 9 Pro 的渲染图，揭示了这款手机可能的设计和规格，包括 6.67 英寸曲面显示屏、120Hz 刷新率屏幕和自拍打孔相机。预计这款智能手机将预装基于 Android 11 的 OxygenOS 系统，以解决软件方面的问题。这款手机应该还会配备全新的 65W 快充方案，但电池容量仍然是个谜。

Redmi K40 Pro

Redmi 总经理卢伟冰也证实，小米旗下的 RedMi 也将成为首批推出骁龙 888 手机的品牌之一。根据以往的传闻，这可能是 Redmi K40 Pro。据传，这款手机将配备打孔 OLED 显示屏，120Hz 刷新率，超过 33W 的快充。Redmi K40 Pro 的上市日期还没有公布，但我们预计会在 2021 年第一季度看到它。