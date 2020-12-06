黑鲨骁龙 888 新手机 “皇帝”曝光，消息称 Redmi 骁龙 888 新机发布时间提前

IT之家12月6日消息 在夏威夷举办的骁龙技术峰会上，高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888，在技术峰会上，高通宣布，包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米和中兴在内的安卓智能手机 OEM 厂商都在研发基于骁龙 888 的智能手机。

骁龙 888 采用 1 x 2.84GHz (ARM 最新 Cortex X1 核心)+3 x 2.4GHz (Cortex A78)+4 x 1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno 660，采用 X60 5G modem 基带，支持 WiFi 6E、Bluetooth 5.2 等，详细性能参数已经公布。

据微博博主 @数码闲聊站 消息，黑鲨代号 “皇帝”的骁龙 888 新机蓄势待发，据说设计快充性能都有看头。Redmi 的骁龙 888 新机也较去年提前了很多。并且该博主建议最近不要换旗舰机了。

IT之家获悉，黑鲨科技联合创始人兼 CEO 罗语周此前表示：“黑鲨将在 2021 年第一季度推出首批搭载高通骁龙 888 5G 移动平台的黑鲨新品。”

此前小米已经表示，小米 11 手机将首发骁龙 888，爆料源预计将在 12 月底或 1 月份发布。而Redmi也将首批搭载骁龙 888 。

小米雷军表示，“全新的旗舰手机小米 11 将是首批发布的搭载骁龙 888 移动平台的终端之一，这将是一款充满着诸多硬核科技的尖端产品。”