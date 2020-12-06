报告：相比南方，数字化平台对北方小微商家助力作用更大

12 月 6 日消息，近日，一张 2020 前三季度 GDP 城市排名的图片刷遍朋友圈，上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、杭州、南京、武汉成为前三季度 GDP 排名前十的城市。这其中，只有北京一座北方城市。一时之间，“南北差距进一步拉大”的讨论声音不绝于耳。

近日，清华大学社会科学学院经济学研究所联合阿里巴巴本地生活新服务研究中心发布了《服务业数字化平台助力小微企业绩效提升》的报告。

报告显示，服务类企业使用数字化平台的小微商户年均销量和交易额比没有使用数字化平台的类似企业显著增加，总体年均增幅分别为 14.38% 和 10.94%。其中，数字化平台对北方小微商家助力作用更大。

南北区域经济在经商环境、居民消费水平存在一定的差距，通过数字化平台效应的南北差异，可以大致了解数字化的地域发展进程，并为未来的数字化布局提供参考意见。

北方省份的小微商户对比没有加入数字平台的类似企业增加了 13.40% 的营业收入和 22.13% 的交易笔数 ; 南方省份这一比例分别为 9.83% 和 11.71%。数字化平台对北方小微商家助力作用更大。

图片来自《服务业数字化平台助力小微企业绩效提升》报告

其中，贵州、海南、宁夏和内蒙等省份在交易笔数上显著增加，北京、海南和贵州等省份在交易金额上显著增加，数字化发展较为成熟的省份基本上处于全国中等甚至中下水平。

可以看出，正处于数字化发展进程早期和中期的省份获益更大，由于南方经济发达，互联网发展早，数字化参与度高，南方省份的服务业企业数字化平台的绩效获益平均低于北方，近两年服务业数字化商业模式逐渐由南向北普及。

除了北方区域外，研究指出现阶段数字化平台对三线及以下城市的、中老年商户业主和女性业主和高活跃度高信誉度的小微商户助力作用更大。报告建议，加速数字化建设或是北方提高经济活力。