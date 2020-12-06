专利曝三星充电戒指，靠手部运动及热量获能为手机供电

IT之家12月6日消息 据外媒 Qooah 报道，三星近日在韩国专利局申请了一项专利，展现了一个依靠人体发电，并为手机无线充电的戒指。

▲图片来自 Qooah

这个装置本身十分小巧，但是内部缠绕有密集的铜线圈，以及疑似可以运动的环状部件（上图 106）。根据电磁学原理，这枚戒指依靠运动组件切割磁感线来产生电能。这种设计类似机械手表，不同的是三星戒指将机械能转化为电能进行存储。根据专利描述，这枚戒指还可以利用人体的热量进行充电，此种方法利用帕尔帖原理，依靠温差来产生微弱的电流，上图中的红色组件疑似是温差发电原件。专利没有描述电池所在的位置，但是根据图示，可以猜测上图中白色的环状物应该为特殊的电池。

▲图片来自 Qooah

专利还展示了戒指与智能手机的关系。在你拿起手机打电话的时候，戒指就能够自然贴紧手机背面，利用手机已有的充电线圈来进行无线充电。

▲图片来自三星 SDI 官网

据IT之家了解，三星集团控股的企业：三星 SDI，一直以来都在致力于充电电池技术的研发，该公司于 2014 年推出了可以随意弯曲、缠绕的弹性电池，经过数万次弯曲测试依旧可以使用，适用于可穿戴设备。三星这项充电戒指专利，就需要三星 SDI 为其提供高能量密度的特种电池。此前IT之家报道的 “哈雷 LiveWire“纯电摩托车，就搭载了三星 SDI 生产的电池。外媒表示三星此款充电戒指有着许多挑战需要克服，能量转换效率、不同人手指粗细等问题都需要解决。