安卓 11 再临，三星 Galaxy Note10/10+ One UI 3.0 Beta 正式推送

IT之家 12 月 7 日消息 据三星官方公告，三星 Galaxy Note10 以及三星 Galaxy Note10+ 5G 用户的 One UI Beta 版计划现已正式推送，目前 Galaxy Note10 | 10+ (已解锁设备)用户可通过盖乐世社区提交注册申请。

值得一提的是，测试版版本仅提供给报名成功的用户。测试版版本并非正式版本，因此可能会导致一些故障。此外，部分功能也可能无法使用。

请按以下操作流程参与报名：

1、打开已更新为最新版的 “三星盖乐世社区 APP”；

（* 报名本次测试必需将 “盖乐世社区”APP 升级到最新版本，使用旧版本进行报名将无法正常参与测试。）

2、点击右上角 “消息”，并打开；

3、点击 “注册 One UI Beta 版计划 (Galaxy Note10 | 10+ ) ；

4、完成注册、并升级即可。

* 在安装 One UI 测试版之前，请务必确认您的个人数据已经被保存。您可以通过 PC 版三星换机助手保存备份。另外，您需要通过三星应用商店更新所有应用。

据盖乐世社区网友 @厉害了我的国 消息， 三星 Galaxy Note10 | 10+用户现已收到One UI Beta1 的推送。

IT之家了解到，目前国行三星 Galaxy S20/Note20 已开启 One UI 3 测试版本招募，而 S10 系列此前也已开启内测。

功能上，OneUI 3.0 新增了屏幕双击熄屏、拍照界面可以同时对对焦点进行锁定和亮度调整、通知栏的快速按钮变得更方便，减少了用户的设置步骤，操作更直观。

在 UI 设计上，OneUI 3.0 的屏幕指纹识别提示图标变大，更加醒目、音量图标被转移到了侧边的音量键旁边，不再是 OneUI2.0 的中间位置，而且还增加了 AI 字幕显示，极大地方便了听障人士。