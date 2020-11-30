realme 徐起暗示极致性能新机，有望采用骁龙 875 平台，提供 ACG 周边配件

IT之家11月30日消息 今年 9 月，realme 终于完成了 4 条产品线规划，之后旗下将主打惊喜越级的 Q 系列、主打续航越级的 V 系列、主打设计越级的 X 系列，以及极致性能越级的某个系列。

今日早些时候，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁 @徐起 Chase 在微博发文暗示即将发布最后一个主打极致性能的新系列手机。但目前仍未揭晓该系列代号是什么，例如 S、A 等字母都有可能。

据数码博主 @数码闲聊站 描述，这个新系列应该是就被 OPPO 放给 realme 的 Ace 系列产品线。realme 已经拥有新系列的骁龙 875 机型，该机虽主打性能，但重量控制以及 CMF 方面（配色、材料、表面处理）都有亮点，且支持超级快充，同时还将推出 ACG 联名的周边产品。

对于此，徐起昨日发布了一条微博询问网友 “玩手办不”，意即试探用户是否喜欢 ACG 内容也就是暗示新机联动推出的周边配件将至少包括手办等产品。

值得一提的是，OPPO Reno Ace 此前推出过高达定制版机型，OPPO 还有与《英雄联盟》联动的 FindX2，且一加 8T 也有一款《赛博朋克 2077》限定版，因此 realme 方面也推出 ACG 元素的联动型号并不奇怪。

IT之家了解到，realme 今年早些时候还公布了一项“5G 超级闪充”技术，可达到125W的充电功率，但是否是该博主口中的“超级快充”尚不得而知。

▲ OPPO Reno Ace 高达定制版