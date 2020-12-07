双 12 高性价比商务本推荐：ThinkPad 翼 14 Slim 搭载英特尔 10 代 i3，仅 2999 元

IT之家12月7日消息 双 12 购物节将至，ThinkPad 旗下高性价比商务本 ThinkPad 翼 14 Slim 来到了 2999元的秒杀价，这款笔记本搭载了英特尔 10 代酷睿 i3 处理器，支持杜比音效，还有 ThinkPad 独有的小红点键盘，非常适合办公人士入手。

ThinkPad 翼 14 Slim 属于 ThinkPad 的 E 系列，Slim 意指轻薄。翼 14 Slim 采用了流光银配色，与传统的黑色 ThinkPad 有所不同。

在机身设计方面，ThinkPad 翼 14 Slim 外观延续经典，A 面和 C 面都有 ThinkPad 的 Logo，而且 A 面和 D 面都是金属材质，确保机身坚固。作为一款轻薄商务本，ThinkPad 翼 14 Slim 重量轻至 1.73kg，厚度薄至 17.9mm。

ThinkPad 翼 14 Slim 的屏幕尺寸为 14 英寸，屏幕的边框有所收窄，左右边框仅 4.9mm，屏占比更大，屏幕沉浸感更强。屏幕的分辨率为 1080p，图片和文字都可以锐利显示。

ThinkPad 翼 14 Slim 同样也采用了标志性的 TrackPoint 小红点键盘，不变的美学设计，更加适合商务办公。

音响方面，ThinkPad 翼 14 Slim 配备了哈曼卡顿的扬声器，支持杜比音效，声音中可以呈现更多的细节，还可通过扬声器获得虚拟环绕声的体验。

IT之家了解到，配置方面，ThinkPad 翼 14 Slim 搭载了英特尔的 10 代酷睿 i3 处理器，这款处理器性能释放和功耗控制均衡，非常适合商务办公使用。参数方面，i3-10110U，双核四线程，主频 2.1GHz，睿频高达 4.1GHz，TDP 为 15W。

ThinkPad 翼 14 Slim 拥有 8GB 大内存，确保应用多开时拥有不错的流畅度，另外 256GB 的 SSD 也足够安装常用办公应用和存储资料。

不同于高性能的游戏本，商务本在保证散热的同时还要尽可能地保持安静。为此，ThinkPad 翼 14 Slim 采用了独特的 ThinkCool 黑酷散热技术，内置纤薄风扇扇叶，采用多角度叶片设计，官方表示可以有效将噪音降至 34dB 以下，让办公人士免受风扇噪音的困扰。

ThinkPad 翼 14 Slim 的内部也有不错的扩展性，内置 SSD+HDD 双硬盘位，用户可以安装容量更大的 2.5 英寸机械硬盘，以存储海量信息。为保证满足办公需求，ThinkPad 翼 14 Slim 的电池还支持疾速充电技术，官方表示关机状态下 1 小时可以充电 80%。

随着笔记本越来越薄，机身接口也越来越少，但 ThinkPad 翼 14 Slim 成功做到了在机身厚度变薄的情况下保留足够的接口。机身左侧有两个 USB3.0 接口，可用接驳 USB 驱动设备或传输数据，全功能 Type-C 可用于充电、高速传输数据以及高清视频输出，传统的 HDMI 接口可用来显示器或投影仪。笔记本右侧有 RJ-45 网口，USB2.0 接口可用来连接有线鼠标。

【总结】

整体来看，ThinkPad 翼 14 Slim 是一款专门为商务办公设计的轻薄本，在英特尔 10 代酷睿 i3 加持下拥有极高的性价比。12 月 7 日，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 8GB+256B 的配置的秒杀价为 2999 元，一部手机的价格就可以拿下一台办公利器，感兴趣的小伙伴可以关注一下。