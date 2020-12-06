微软 Win10 正获得 12 月重大驱动程序更新：包括英特尔、英伟达、AMD 版本

IT之家12月6日消息 外媒 Windows Latest 报道，Windows 10 正在英特尔、英伟达、AMD 电脑上获得 12 月份的重大驱动程序更新。

为了让你的计算机为未来的 Windows 10 和应用程序 / 游戏更新做好准备，确保你的硬件驱动程序保持更新是最重要的。

在 Windows 10 中，你可以通过 Windows Update 更新驱动程序，但始终建议用户使用驱动厂商的专有桌面程序，来正确下载和安装驱动更新。

IT之家获悉，本周，英特尔、AMD 和 Nvidia 正在向运行 Windows 10 版本 1709 或更新版本的系统推送新的驱动程序。该更新带有重要的修复和改进，通过解决网络连接问题、系统崩溃等问题，让电脑速度更快。

英特尔的12月更新

在使用英特尔网络硬件(蓝牙和Wi-Fi)的PC上，现在有两个新的驱动更新可以应用于Windows 10系统。

尽管Windows 10的可选更新已经推出，但似乎英特尔驱动程序和适配器仍然为用户带来了问题，英特尔再次确认他们的软件中的一个错误会导致连接问题并使一些PC闪退。

英特尔在上个月已经修复了无线驱动程序的问题，但似乎这些小毛病依然存在。

英特尔目前正在推出新的蓝牙驱动更新，以解决多个设备（鼠标、耳机、手写笔等）的问题。根据变更日志，此次更新还解决了部分设备的蓝牙断线Bug。

另一个Bug也得到了修复，即蓝牙设备从睡眠模式或休眠状态恢复系统后，可能会在设备管理器中显示黄色警报。英特尔表示，它在一些系统上观察到了这个“"罕见”的问题，设备管理器可能会在蓝牙部分下显示黄色的提示。

除了蓝牙驱动，新的无线(Wi-Fi)驱动更新也正在推出。根据变更日志，英特尔Wi-Fi驱动程序更新修补了一个关键的错误，导致一些PC的蓝屏死机。

下面是完整的更新日志：

修复在线播放视频时的随机Wi-Fi连接问题。

修复“蓝屏死机”错误。

修复无线适配器在设备管理器中的黄色警报消息问题。

包括性能和安全改进。

要在Windows 10上下载英特尔更新，只需前往英特尔的驱动程序和支持助理工具并检查更新。

Nvidia 457.51 WHQL驱动程序

本周早些时候，Nvidia发布了WHQL驱动与版本457.51，这次更新增加了对RTX 3060 Ti显卡的支持，并修复了从睡眠中唤醒设备时可能发生的蓝屏死机闪退问题。

另一个Windows 10 BSOD错误已被修复，其中一些设备在谷歌浏览器中播放或浏览视频时会崩溃。

Nvidia457.51 WHQL认证的驱动程序可通过Windows 10上的GeForce Experience应用程序下载。

AMD Radeon 20.11.3 驱动程序

和Nvidia一样，AMD也发布了Windows版的Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.3驱动。这个版本增加了对Immortals Fenyx Rising、Vulkan Ray Tracing扩展的支持，并修复了一堆游戏的问题。

AMD GPU驱动20.11.3版本还修复了Windows 10的HDR模式启用时游戏中的渲染问题，但存在于流媒体Netflix应用内容时导致问题的一个BUG仍未修复。

新驱动可在Radeon软件应用中下载。