曝苹果新款 ARM 架构 Mac 芯片最高搭载 32 核 CPU ，GPU 可达 128 核

IT之家 12 月 7 日消息 根据彭博社一份详细的报道，苹果公司正在研发新款基于 ARM 的处理器，最高配备 32 个高性能 CPU 核心，有望于 2021 年晚些时候出现在 Mac 电脑上。

报道称，这款32核芯片将在 2022 年搭载在一款新的 “Mac Pro”上，其体积只有原来的一半。除此之外，苹果还在为新款的 MacBook Pro 和 iMac 开发最高 16 个性能核 + 4 个效率核的 CPU。苹果新处理器最早将于 2021 年春季上市。彭博社指出，尽管苹果正在设计 16 个高性能 CPU 核的处理器，但可能会选择启用 8 个或 12 个核的处理器，这取决于批量生产的情况。

据彭博社报道，苹果还在开发有更多 GPU 核心的芯片。目前的 M1 芯片配备了 8 个 GPU 核心，苹果正在测试 16 GPU 核和 32 GPU 核的型号，并在 2021 年底或 2022 年开发 128 核的芯片。

IT之家了解到，苹果已经发布了第一批使用自己芯片的 Mac 电脑，包括新的 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini，均使用了苹果的 M1 芯片，该芯片的 CPU 具有4个高性能核和4个高效率核。不过，该公司更强大的电脑，如 Mac Pro，仍在使用英特尔芯片。苹果曾表示，它打算在两年内将整个 Mac 产品线转换到自己的芯片上。