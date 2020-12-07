飞傲将于双 12 召开冬季新品发布会，UTWS3 真无线蓝牙耳放亮相

IT之家12月7日消息 国内 HiFi 厂商飞傲今日发布海报，表示将于 12 月 12 日 19:00 召开冬季新品发布会，将在 B 站进行直播。海报中展示了即将发布的新品 UTWS3，该设备类似真无线蓝牙耳机，但是并不包含耳机本体，仅为蓝牙接收器以及配套充电盒。飞傲将其命名为 “真无线蓝牙耳机功率放大器”。该设备用于搭配用户自己的 HiFi 耳机，让高价设备也能方便实现真无线的体验。

飞傲 UTWS3 的充电盒留有充足空间来放置用户自己的 HiFi 耳机。根据官方描述，盒子有着配对 / 充电 / 开关机 / 续航 / 收纳 “5”大操作体验。

根据 FiiO 耳机事业部负责人 @FiiO 康师傅在微博爆料，UTWS3 早在今年 9 月就已经亮相 2020 第七届中国（广州）国际耳机展。配置为：

高通 QCC3020 蓝牙芯片，支持 aptX 高清音频协议

内置独立运放，提供推力

MMCX/0.78mm 两种接口可选

双麦克风降噪，支持 APP 控制

据IT之家了解，飞傲此前已经推出过类似的 UTWS1 蓝牙耳挂，同样采用高通 QCC3020 芯片，具备降噪功能，提供 MMCX/0.78mm 双接口可选。零售价￥498 元，目前到手价￥299 元。

▲ 目前在售的飞傲 UTWS1 蓝牙耳挂，图中为0.78mm接口