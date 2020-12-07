十分罕见，苹果 Macintosh Classic 透明原型机照片首次曝光

IT之家12月7日消息 外媒 MacRumors 报道，推特用户 @DongleBookPro 分享了几张透明外壳的 Macintosh Classic 原型机的图片。

最终零售的 Macintosh Classic 使用了标志性的米色塑料，所以很少能够看到有透明外壳的 Macintosh。这使得它能够展示 Macintosh 的许多内部部件，例如 9 英寸 CRT 显示器。这也凸显了 Mac 内部有多少空余空间。机身正面，采用了醒目的彩虹色的苹果 Logo 。

DongleBookPro 没有分享有关该机的更多信息，但苹果一直以来都有使用半透明外壳的设备原型机，比如 Apple Newton 或 Macintosh Portable M5120。IT之家获悉，这些采用透明外壳的原型机非常罕见，在拍卖时能拍出高价。

苹果 Macintosh Classic 最早从 1990 年 10 月开始销售，搭载了摩托罗拉 68000 8MHz 处理器和 1MB 内存（可扩展到 4MB），配备了 9 英寸 512x342 单色屏幕。还有一个 40MB SCSI 硬盘和一个 3.5 英寸软盘驱动器，重量 7.25 千克左右。