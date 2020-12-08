苹果 iPhone 12 Pro Max、诺基亚 Lumia 1020 相机拍摄对决

IT之家12月8日消息 外媒 onMSFT 报道，现在有 Youtube 博主发布了 iPhone 12 Pro Max 与诺基亚 Lumia 1020 摄像头的对决，结果可能会让你大吃一惊。

尽管微软推出了新的双屏手机 Surface Duo，但有些人仍然在使用老款的 Windows Phone 手机。有一位 YouTuber @WillitbeatNokia? 已经承担了将新 iPhone 12 Pro Max 摄像头质量与最经典的 Windows Phone 之一诺基亚 Lumia 1020 进行对比的项目。

虽然这段视频并没有真正解释图像处理时间，也没有解释摄像头是如何设置的，但至少可以说，它仍然很有趣。当然，与 iPhone 12 Pro Max 相比，Lumia 1020 的 CPU 要老得多，内存也有限，所以它在实际生活中处理图像时可能会遇到困难。然而，Lumia 1020 的硕大相机传感器真正证明了即使与 iPhone 12 Pro Max 现代手机相比也有一定的优势，不像 Surface Duo，Lumia 1020 是更加强调相机的手机。

在长达 10 分钟的视频中，在几个白天的场景中，Lumia 1020 拍出的照片与 iPhone 12 Pro Max 看起来很接近。它甚至在某些情况下比 iPhone 表现得更自然，细节和色彩更丰富。不过，RAW 拍摄的照片似乎有一些噪点，看起来不如 iPhone 12 Pro Max 的 RAW 照片好看。即使在弱光下，Lumia 1020 的表现也很好，拍摄的一些照片也与 iPhone 相当。视频中的其他要点是 HDR 性能、变焦性能、闪光灯以及动态范围。

IT之家获悉，在视频的最后，该博主认为诺基亚 Lumia 1020 以 21-15 的成绩优于 iPhone 12 Pro Max。不过这些分数只是出自该视频的创作者的判断。