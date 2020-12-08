讨厌堵车的马斯克在拉斯维加斯挖了地下通道，明年 1 月可开放

近日，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)的隧道挖掘公司 Boring Company 展示了令人炫目的 “灯光狂欢秀”，以庆祝承建拉斯维加斯中心环路隧道（LVCC Loop）项目。The Boring Company 是马斯克为了解决地面交通拥堵问题而成立的，在地下挖掘隧道来解决地面交通拥堵问题。据悉，这是该公司首次对外公布环路隧道内部结构，预计明年 1 月份该隧道开始运营。

该公司在推特上分享了一段视频，画面里有拉斯维加斯中心环路隧道等候区停靠的 3 辆特斯拉汽车，隧道里有闪烁的灯光，还播放着阿维奇的音乐。

该地下隧道连接拉斯维加斯会展中心和赌场大道，人们乘坐特斯拉 Model 3 能够快速行驶，从而解决交通拥堵问题。

Boring Company 网站介绍称，在通勤高峰期，开车从拉斯维加斯会议中心到曼德勒湾需要 30 分钟。而在拉斯维加斯中心环路隧道里，人们开车仅需 3 分钟就能抵达。

进入隧道的车辆将使用车载自动驾驶软件在隧道中导航。此外还有 “跟踪轮”，可以引导车辆沿着特定的车道行驶。

今年 5 月份，Boring Company 完成了拉斯维加斯中心环路两条隧道其中之一的挖掘工作。下面该公司计划将隧道延伸至拉斯维加斯大道、麦卡伦国际机场、Allegiant 体育场、拉斯维加斯市中心，最终到达洛杉矶。

据悉，该隧道系统首次于 2019 年 5 月公布，但和马斯克的大多数项目一样，该隧道系统也推迟了 3 个月。但是，该隧道项目一直在推进，公司当前正在获得多项许可，并在对约 1.3 公里长的隧道和客运站的最终方案进行修改。

Boring Company 计划在乘客等候区增添一个亮点，配备闪光灯和背景音乐。今年年初，马斯克分享了该隧道的模拟图，隧道上方配有一个显示屏，向乘客展示他们的车辆何时出发，同时还有一个彩色的拉斯维加斯旅游广告牌，上面写着一段标语：“拉斯维加斯发生的事，只有在这里才会发生！”

当然，在乘客等候区配备灯光和背景音乐仅仅是马斯克的试探性尝试，到隧道最终建成可能会有巨大变化。不过，这些照片确实展示了拉斯维加斯中心环路隧道的进展。马斯克还在推特上表示，该隧道很快就会和大家见面。