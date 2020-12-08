能省数十亿美元税，马斯克搬家有实际行动了：私人基金会总部迁往得州

12 月 8 日消息，有关特斯拉与 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)要将家从加州搬到得州的传闻由来已久，现在他似乎真的采取了实际行动。最新曝光的文件显示，马斯克已将个人基金会总部迁往得克萨斯州的奥斯汀。

马斯克基金会总部设在加州，今年夏天在奥斯汀创建了新的实体。根据马斯克在 10 月份提交给得州国务卿的一份合并证书显示，这两家机构已经合并，新总部设在得州首府奥斯汀的市中心。

马斯克基金会只有简单的网站，并始终保持着低调。该机构成立于 2001 年，致力于支持可再生能源和相关倡议、人类太空探索、儿科研究、科学和工程教育，以及确保开发 “能够造福人类的安全 AI”。马斯克基金会已经向各种组织提供了赠款，包括寻找其他星球上生命证据的 SETI 研究所，以及加州奥克兰的 Chabot 太空与科学中心。

马斯克基金会的董事会成员包括马斯克和他的长期伙伴、摩根士丹利前高级副总裁贾里德 · 伯查尔 (Jared Birchall)，后者始终担任着马斯克家族理财室的经理。公开记录显示，伯查尔于 8 月份在奥斯汀买了新房。LinkedIn 上的个人资料显示，伯查尔就住在奥斯汀。

根据去年提交的一份纳税申报单，截至 2018 年 6 月 30 日，马斯克基金会的资产总额接近 3.29 亿美元。这份文件显示，波士顿地区的未来生命研究所 (Future Of Life Institute)收到马斯克基金会的 200 万美元捐款，该研究所的重点是 “让 AI 造福人类”。除了私人基金会，马斯克还与其他富有的名人共同签署了 “捐赠誓言”，承诺将自己的大部分财富捐赠给慈善事业。

马斯克已经在洛杉矶地区生活了 20 年，经常往返于他的不同公司之间，并在世界各地旅行。他和前妻贾斯汀 · 马斯克 (Justine Musk)育有五个儿子，两人共同监护。今年早些时候，他和新伴侣格里姆斯（Grimes）也生下了一个男婴。

但马斯克在得州停留的时间越来越多。马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 已经在得克萨斯州拥有两处设施，包括在麦格雷戈的发动机测试基地，在得州墨西哥湾沿岸靠近墨西哥边境的博卡奇卡火箭生产设施，该公司正在那里测试将人类送上火星的星际飞船。

此外，特斯拉正在奥斯汀建设新的汽车组装厂，用于生产电动皮卡 CyberTruck 和跨界 SUV Model Y。得州已经是特斯拉在美国的第三大市场，尽管多年来汽车经销商的反对促使特斯拉不能在那里直接销售汽车。

今年春天，在新冠肺炎疫情暴发期间，马斯克与加州的长期合作关系开始恶化。当阿拉米达县下令特斯拉弗里蒙特工厂停止生产时，马斯克无视当地卫生官员的要求，在财报电话会议上抨击这些措施，宣布推迟关闭，并提前重新开工。他甚至一度起诉了该县，并威胁要将特斯拉总部搬到得州或内华达州。

现年 49 岁的马斯克今年成为全球第二大富豪，这主要归功于特斯拉股价飙升超过 650%，促使其净资产膨胀至超过 1450 亿美元。