惠普推出 ZBook Firefly 14 G8：11 代酷睿加持，可选 5G 网络支持

IT之家12月8日消息 惠普推出了全新 ZBook Firefly 14 G8 笔记本电脑，搭载英特尔 Tiger Lake 处理器和英伟达 Quadro T500 专业显卡，可选 5G 调制解调器，将于本月晚些时候开售并公布售价。

惠普 ZBook Firefly 14 G8 重 1.35 千克，是最轻的移动工作站之一。可选英特尔 11 代酷睿 i5-1135G7 和酷睿 i7-1165G7 Tiger Lake 处理器，最高 32 GB DDR4-2666 双通道板载内存和 2 TB NVMe 固态硬盘，可选的英特尔傲腾 H10 32+512 GB SSD 。

IT之家了解到，T500 是基于 TU117 芯片的 Quadro 卡，就游戏性能而言，大约相当于 GTX 1650。但众所周知的是，专业卡在某些领域远胜游戏卡。

惠普表示，搭载 T500 GPU 的 Firefly 14 G8 的速度比友商（戴尔）Precision 3550 快 2.6 倍。

ZBook Firefly 14 G8 还提供了多种 FHD 触摸屏和非触摸屏版本，包括 500 nits 100%DCI-P3 HP DreamColor PANTONE 版本和一个 1000 nits HP Sure View Reflect 隐私保护屏版本。

该机搭载 Intel AX201 网卡，支持 2x2 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0，可选 Intel XMM 7360 LTE Advanced Cat.9 调制解调器和高通骁龙 X55 5G Modem-RF 系统。

接口方面，该机包括 2 个 USB 3 Type-A（5 Gbps）、1 个 HDMI 1.4b、2 个雷电 4 USB-C 和 3.5 毫米组耳机孔等。