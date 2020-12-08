法院禁止特斯拉大肆砍伐森林，德国建厂计划受阻

据报道，德国法兰克福一家行政法院今日发布了一项临时禁令，禁止特斯拉进一步砍伐森林，这意味着特斯拉在德国的建厂计划受阻。

特斯拉去年 11 月曾宣布，计划在德国东部勃兰登堡州（Brandenburg）的格伦海德（Gruenheide）建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。

今年 1 月，特斯拉董事会批准与勃兰登堡州达成的购地协议，购买占地 300 公顷的地块。而勃兰登堡州议会财政委员会稍早些时候已经批准了这笔交易。据勃兰登堡州政府发言人称，协议规定的初步购地价格为 4091 万欧元（约合 4536 万美元）。

对于特斯拉在德国建造工厂，德国政界人士、工会和行业团体表示欢迎，因为这有望为勃兰登堡创造多达 7000 个就业机会。但也有约大量当地人士走上街头抗议，担心特斯拉工厂可能危及供水，以及周围森林中的野生动物。

上个月有报道称，特斯拉德国工厂建设进展迅速，但工厂至今仍没有获得当地环保部的建设许可，工厂建设因此经常中断。该工厂所在地位于自然保护区，需要大规模伐木，当地居民和环保人士认为，大兴土木会严重影响当地环境，特别是污染当地水源。

今日，法兰克福一家行政法院发布了一项临时禁令，禁止特斯拉进一步砍伐森林，这意味着特斯拉在德国的建厂计划受阻。据悉，德国工厂主要用于生产 Model 3 和 Model Y。该工厂将成为上海工厂之后，斯拉在在海外的第二座电动汽车工厂。

对此，特斯拉拒绝发表评论，而法兰克福的这家法院尚未回复记者的置评请求。