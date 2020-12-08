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英国制定新监管法规，重点监管谷歌和 Facebook 等巨头

2020/12/8 19:53:18 来源：新浪科技 作者：- 责编：孤城
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英国反垄断监管机构 “竞争与市场管理局”（CMA）今日提出了一项新的监管准则，旨在更好地监管谷歌和 Facebook 等科技巨头。CMA 称，该机构需要新的权力来充分利用数字市场的潜力，以推动竞争和创新。

今日新提出的这项监管准则，是一项新的、具有法律约束力的行为准则，旨在对市场进行有利于竞争的干预，并加强了收购和合并方面的监管规则。

上述权力将被赋予上个月宣布成立的 “数字市场部门”（Digital Markets Unit）。英国政府上月曾发布公告称，将成立专门的 “数字市场部门”来监督科技平台之间的竞争，尤其是以数字广告为主要收入来源的谷歌和 Facebook 等科技巨头。

今日新提出的这项监管准则，还需政府立法通过，然后才能生效。CMA 表示，这将是数字市场更广泛的监管框架的一部分，其内容还包括针对有害在线内容和数据保护的新规则。

CMA CEO 安德里亚 · 科斯塞利（Andrea Coscelli）表示，消费者和依赖谷歌和 Facebook 等科技巨头的企业，应该得到公平对待，竞争对手应该有一个公平的竞争环境。

科斯塞利称：“要实现这一点，英国需要新的权力和新的方式。简而言之，我们需要一种现代监管制度，既能让创新蓬勃发展，又能迅速行动以防止出现问题。”

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关键词：Facebook

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