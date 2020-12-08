苹果 AirPods Max 头戴式耳机发布：支持主动降噪、空间音频，售价 4399 元

IT之家 12 月 8 日消息 今天苹果推出了头戴式耳机 AirPods Max，主要功能包括高保真音频、自适应均衡器、主动降噪和空间音频。售价 4399 元，今天开始在 Apple.com 和 Apple Store 应用中开启订购，12 月 15 日开始发货。

苹果称，这款创新的无线耳机将 AirPods 的奇妙体验带到具有高保真音效的包耳式设计中。AirPods Max 结合了定制声学设计、H1 芯片和先进软件以支持计算音频，通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来突破性的聆听体验。AirPods Max 共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种靓丽颜色。

“AirPods 在全球备受欢迎，因其轻松的设置、卓越的音质和标志性的设计深受青睐。通过 AirPods Max，我们将 AirPods 的奇妙体验带到精美的包耳式设计中，并带来令人惊叹的高保真音质。” Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示。“AirPods Max 采用定制声学设计，结合强大的 H1 芯片和先进软件，利用计算音频将无线个人聆听体验带上新的高度。”

苹果称，从穹网到耳垫，AirPods Max 的每个部件都经过精心设计。紧绷在头带上的透气编织穹网，可分散重量，减轻头部压力。不锈钢头带框架带来了坚韧度、灵活度和舒适度，可适应各种头形。伸缩套杆可平滑延伸并在合适的位置固定，以保持理想的贴合度。

头带和耳罩的接口采用了突破性的设计结构，能平衡分散耳罩压力，这个设计让两个耳罩都能独立旋转，以贴合用户的头形轮廓。每个耳垫都采用声学工程设计的记忆棉，带来卓越的密合度，这是带来沉浸式音效的先决条件。数码旋钮的设计灵感来自于 Apple Watch，能精准调整音量，并能控制播放、跳过曲目、接听或挂断电话，以及唤醒 Siri。

AirPods Max 采用 Apple 设计的 40 毫米动圈式驱动单元，可提供丰富深沉的低音、准确的中音范围和清脆干净的高频扩展。独特的双环形钕磁体电机使 AirPods Max 即便在最大音量下 1 可听范围的总谐波失真也能保持在不到 1% 的水平。每个耳垫都搭载了 Apple 设计的 H1 芯片，在自定义声学设计和先进软件的支持下，AirPods Max 通过计算音频提供高品质的聆听体验。H1 芯片拥有 10 个音频核心，每秒能进行 90 亿次运算，使计算音频实现自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频等突破性的聆听体验。

自适应均衡：AirPods Max 采用自适应均衡，监测用户收到的声音信号进行实时调整中低频率，以耳垫的贴合度和密封度调节声音，捕捉每一个细节，带来丰富的音频体验。

主动降噪：AirPods Max 通过主动降噪带来沉浸式音效，使用户专注于聆听的内容。每个耳罩有三个外向式麦克风用以检测环境噪声，耳罩内还有一个麦克风监测到达听众耳朵的声音。通过计算音频，降噪功能可实时持续地适应耳机的佩戴和移动。

通透模式：用户可将 AirPods Max 切换至通透模式，在聆听音乐的同时听见周围环境，确保在播放音频的同时，其他声音也都听起来十分自然，包括用户自己的声音。轻按一下噪声控制按钮，即可在主动降噪和通透模式之间切换。

空间音频：AirPods Max 具备空间音频功能，通过动态头部追踪，在整个虚拟空间里布置声场，为 5.1、7.1 和杜比全景声内容，带来剧场般的沉浸式体验。空间音频同时利用 AirPods Max 中，以及 iPhone 或 iPad 中的陀螺仪和加速感应器，追踪用户头部以及设备的移动，比较运动数据，然后重新映射声场，即便用户移动头部，声场依然来自用户设备。

AirPods Max 也拥有 AirPods 和 AirPods Pro 用户喜爱的设置体验，只需轻轻一点，就可以与用户 iCloud 上登录的所有设备自动配对，包括 iPhone、iPad、iPod touch、Mac、和 Apple Watch。

AirPods Max 能通过光学传感器和佩戴位置传感器，自动识别用户是否佩戴耳机。戴上耳机，AirPods Max 会自动播放音频，摘掉耳机或举起一只耳罩时，就会自动暂停播放。波束成形⻨克⻛可过滤环境噪声，突出用户的声音，让 AirPods Max 的语音通话和 Siri 指令都清晰明了。

AirPods Max 启用主动降噪和空间音频后 ，提供最高可达 20 小时的高保真音频播放、通话时间或影片播放。AirPods Max 配有柔软纤巧的智能耳机套，以保持超低功耗状态，在非使用状态时节约电量。

附加功能

自动切换使用户能够在 iPhone、iPad 和 Mac 之间无缝进行音频切换。例如，用户在 Mac 上播放音乐，需要在 iPhone 上接听电话时，AirPods Max 将自动切换。

音频共享使两副 AirPods 可以在 iPhone、iPad、或 iPod touch 上，分享同一音频。只需将 AirPods Max 靠近设备，单击即可连接。

Siri 功能包括呼唤 Siri 来播放音乐、拨打电话、控制音量等。Siri 还可以在通过信息播报功能来朗读收到的信息。

IT之家了解到，AirPods Max 今日起可通过 apple.com.cn 、Apple Store app 以及包括中国在内的 25 个国家和地区的 Apple Store 接受订购，并将于 12 月 15 日 (星期二) 正式发售，售价为 4399 元。