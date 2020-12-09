微软 GitHub 网页宣布推出黑暗模式、公司赞助、自动合并拉取请求、讨论等新功能

IT之家12月9日消息 在 GitHub Universe 上，微软发布了几个与 GitHub 相关的公告。最大的改变是 GitHub Web 体验的新黑暗模式 UI。微软还宣布了针对公司的 GitHub 赞助功能，允许公司对你最关键的开源依赖进行投资。

下面是IT之家整理的更新内容：

赞助

针对公司的 GitHub 赞助。你的公司现在可以通过 PayPal 或信用卡对你最关键的开源项目进行投资（更多的支付方式即将推出）。

改善日常体验

黑暗模式。今天在你的设置中可以启用它。

自动合并拉取请求 (#107)：当使用受保护分支时。在你的仓库设置中启用，将在未来几周内推出。

讨论 (#104): 现在可以在所有公共仓库中使用。在 Universe 讨论中查看，或者在你的仓库设置中启用。

依赖性审查 (#80)。测试版将在未来几周内推出。轻松查看拉取请求中哪些依赖关系发生了变化，并保持安全。

持续交付支持

环境：用规则和特定环境的秘密来保护你的应用、包或网站。

Actions 所需的审查者（#99）：对于部署到需要更多控制的环境，请尝试所需的审查者。

工作流可视化（#88）：除了实时日志，现在还可以在图表视图中看到 Action 工作流的摘要。

GitHub Enterprise Server 3.0 RC1 - 12 月 16 日发布