不用再等大版本，微软解释 Win10 如何更快地获得新功能

IT之家12月7日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软正在对通过 Windows Update 向 Windows 10 提供新功能和改进的方式进行重大改革。为了使更新过程更快，微软最近宣布了 “Windows 功能体验包”，旨在为用户提供功能和更新的单独下载。

目前，Windows 功能体验包已在 Windows Insider 计划的测试通道中向测试者开放。目前，微软正在使用体验包来测试内置截图工具和二合一平板电脑体验的改进。

在一个新的 Twitter 帖子中，微软澄清说，“Windows 功能体验包更新”将被折叠到 Windows 10 已有的服务流程中。

作为每月可选更新的一部分，包含在 Windows 功能体验中的改进将最终通过 Windows Update 发布给主流客户。

“任何面向零售客户 (如非 Insiders)的功能包更新都会被封装到 Windows 的正常服务中。不会有额外的 C 预览版发布等。”微软表示。

IT之家获悉，明年，在安装 Windows Update 的月度更新后，你会发现 “OS Build”数量和 “Windows 功能体验包 ”都会同时出现跳跃。

未来的计划是在 Windows 10 的每月可选更新期间提供新功能，Insiders 将在不下载新的预览版的情况下获得操作系统的一些额外功能。

对于消费者来说，这意味着微软可能很快就会在月度服务期间发布新功能、改进新功能甚至删除新功能，而不是等待每年春季和秋季两次的重大操作系统更新。

值得一提的是，Windows 10X(微软模块化操作系统)也将使用 “功能体验包”来实现模块化更新体验。

此外，微软宣称，Windows 10X 通过将操作系统分离到不同的容器中，将在 90 秒内完成更新的下载和应用。

未来，Windows 10 也有望获得类似 Windows 10X 的快速更新，而 “功能体验包”可能就是这个过程中的第一步。