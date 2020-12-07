微软 Win10 “Let's Go”启动器、网页浏览标头现已推出：推荐 Microsoft 365、Edge 浏览器

IT之家12月7日消息 外媒 Windows Latest 报道，根据测试和收到的用户报告，微软似乎正在为 Windows 10 的设置应用中的标头增加新的选项。微软在两年前就开始尝试设置标头，并在 Windows 10 版本 2004 或更新版中向更多用户发布。

微软现在向 “设置”应用推出了两个新选项。Let's go 和网页浏览按钮。我们已经在 Windows 10 20H2 生产版本中发现了这些选项，这两个选项旨在推荐微软服务、Edge 和 Office 365。

在未来几周内，你应该会在设置应用程序的顶部看到一个新的横幅 “从 Windows 中获得更多”。该横幅将在安装 Windows 10 的每月累积更新时出现，但大多数用户应该在系统重启后看到该横幅。

正如你在截图中看到的那样，横幅上写着 “Let's go”按钮让你享受 “完整的微软体验”。

这个选项将打开名为 “开箱体验”的全屏界面，它覆盖了整个屏幕，这意味着你不会找到传统的标题栏，有最小化、最大化或关闭窗口的选项。

IT之家发现，在这个 “Let's go”屏幕的第一页，突出了你应该尝试的微软服务。

包括 Windows Hello、Your Phone 应用、Office 365 等。你可以点击 “3 天后提醒我”，3 天后弹窗会再次出现，也可以点击 “继续”。

下一个界面是 “使用推荐的浏览器设置”，建议你应用推荐的浏览器设置，建议将 Edge 作为默认浏览器，Bing 作为默认搜索引擎。当你选择第一个选项并应用设置时，微软还会将 Edge 浏览器钉在任务栏和桌面上。

第三屏是整版推荐的 Microsoft 365 首年折扣优惠。微软正在试验两种 Office 365 广告，根据你的账户历史，你将获得 50% 的优惠或 1 个月的免费优惠。

还可以点击 “不，谢谢”退出设置。

完成全屏设置体验后，你会被带回设置，并出现一个新的 “网页浏览”选项。“网页浏览”选项无法禁用，建议用户恢复 “推荐”浏览器。

你可以通过弹出的屏幕，恢复微软 Edge 和 Bing 的推荐浏览器设置。这也会将浏览器固定在任务栏和桌面上。

有趣的是，当你电脑的默认浏览器已经是微软 Edge 浏览器时，该选项也会出现。