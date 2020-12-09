华为运动健康科学实验室官宣，将于明日在西安举办开放日

IT之家12月9日消息 昨日华为多个官方账号在微博发布海报，暗示重磅新成员将入驻华为。今天华为官方宣布，华为运动健康科学实验室正式亮相，将于 12 月 10 日在西安举办开放日活动。

根据此前华为官方预热的消息，该实验室身价千万，横跨医学、软件工程、算法工程等十几个领域，其研究成果可以为消费者带来美好的运动健康体验。

IT之家了解到，在今年 9 月 11 日举办的华为开发者大会 2020 上，华为终端有限公司、国家体育总局体育信息中心、松山湖管委会、万科集团四方签署合作备忘录，宣布共建华为运动健康科学实验室。该实验室选址于东莞松山湖的万汇云谷科技产业园，总面积达 4680 平方米，计划总投资 3.3 亿元。实验室将开展运动穿戴产品、标准研发，同时具有检测认证、产品展示体验、产业孵化的项目。华为表示，“今后所有的运动健身数据，可以通过手机与健身设备协同，记录每天的运动量，系统将结合个人运动量，自动推送健身建议。”

据东莞日报报道，实验室将建设运动健康标准研发平台、生态企业产品测试认证平台、科技企业产业加速器、生态创新示范平台四大平台，分为专业研究区、生态联合开发区、生态互动展示区三大区域。