3.4 秒破百，特斯拉上海超级工厂即将开始生产 Performance 高性能版 Model 3

12 月 10 日消息，据国外媒体报道，在大规模生产标准续航升级版和长续航版 Model 3 之后，特斯拉位于上海的超级工厂，又将开始生产 Performance 高性能版 Model 3。

外媒的报道显示，特斯拉已向工信部注册和提交了 Performance 高性能版 Model 3 的信息，还注册了用于这一款电动汽车的 Zero-G 车轮和新的大灯。

在特斯拉中国官网上，国产 Performance 高性能版 Model 3 是预计 2021 年一季度开始交付，目前距离 2021 年一季度已只有 20 多天。

特斯拉中国官网的信息显示，Performance 高性能版 Model 3 的续航里程超过 600 公里（国标工况法预估），最高时速可达 261 公里，百公里加速时间为 3.4 秒。

国产 Performance 高性能版 Model 3，双电机全轮驱动，将有五色可选，配备 19 英寸动力运动轮毂、高级制动装置，采用碳纤维扰流板和铝合金踏板，悬架更低。

特斯拉官网的信息显示，国产 Performance 高性能版 Model 3 的起售价为 41.98 万元。

上海超级工厂目前生产的另外两款 Model 3 分别是后轮驱动标准续航升级版和长续航版，前者补贴后实际起售价格为 24.99 万元，后者实际起售价格为 30.99 万元。