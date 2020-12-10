美国 FTC 和 48 个州对 Facebook 发起反垄断诉讼

Facebook 正面临法律挑战，指控其从事反竞争行为。诉讼来自美国联邦贸易委员会（FTC）和由纽约州总检察长 Letitia James 等 48 位州检察长。

来自两方面的诉讼均针对 Facebook 的两项重大收购：Instagram 和 WhatsApp。诉讼寻求针对所谓的反竞争行为的补救措施，这些行动可能会导致要求 Facebook 剥离这两个应用程序。

诉讼消息传出后，Facebook 股价下跌了近 4%。

FTC 称，Facebook 采取了系统性的策略来消除对其垄断地位的威胁，包括 FTC 先前批准的 2012 年和 2014 年对 Instagram 和 WhatsApp 的收购。FTC 称 Facebook 在美国个人社交网络市场上拥有垄断权。

FTC 表示，作为诉讼的一部分，该机构将寻求永久禁令，可能导致 Facebook 剥离 Instagram 和 WhatsApp。此外，FTC 将寻求禁止 Facebook 对第三方软件开发商施加反竞争条件。

FTC 在诉讼中表示：“自击败了早期竞争对手 Myspace 并获得垄断权以来，Facebook 便开始通过反竞争手段进行防御。在确定了威胁其主导地位的两个重大产品（Instagram 和 WhatsApp）后，Facebook 采取了行动，通过收购这两家公司来遏制威胁，这反映了该公司首席执行官马克 - 扎克伯格（Mark Zuckerberg）在 2008 年电子邮件中表达的观点，即‘收购胜于竞争’。”

James 在周三的新闻发布会上说，该州的诉讼发出了一条信息：“任何扼杀竞争、伤害小企业、减少创新和创造力和削减隐私保护的努力，都将面临我们的全部火力。”

自 2017 年以来，Facebook 在用户数据处理和竞争做法方面都面临着越来越严格的审查。在 2016 年之前，政治数据公司 Cambridge Analytica 曾在未经用户同意的情况下使用 Facebook 的服务来获取用户信息。FTC 在调查后于去年与 Facebook 达成了 50 亿美元的和解协议，而美国国会的科技鹰派人士批评这是对 Facebook 手腕的一记耳光——和解金额仅占 Facebook2018 年收入的 9%。

在竞争方面，立法者批评 FTC 未能充分审查 Facebook 过去对 Instagram 和 WhatsApp 的收购。众议院司法委员会反垄断小组委员会在调查后发布的 Facebook 内部文件表明，该公司高管对 Instagram 的崛起表示担忧。在 Instagram 首席执行官与投资者之间的一封信函中，其担心如果拒绝出售 Instagram，扎克伯格将 “启动毁灭模式”。