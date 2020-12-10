WhatsApp 抗议苹果 App Store 隐私标签：不满 iPhone 预装版 iMessage 绕过该政策

IT之家12月10日消息 外媒 MacRumors 报道，WhatsApp 正在抗议苹果要求开发者提交他们收集的用户数据信息，以便在 App Store 上创建新的隐私标签。

Facebook 旗下的 WhatsApp 指责苹果的反竞争行为，因为 iMessage 是预装在 iPhone 上的，不需要从 App Store 下载，但新的隐私标签将在 App Store 上显示。

“我们认为标签应该在第一方和第三方应用中保持一致，以及反映应用可能采取的保护人们隐私信息的有力措施，”WhatsApp 发言人表示。“虽然为人们提供易于阅读的信息是一个良好的开端，但我们认为，重要的是人们可以将他们下载的这些‘隐私信息’标签与预装的应用进行比较，比如 iMessage。”

苹果试图将隐私标签简化为 “财务信息”或 “用户内容”等宽泛的术语，以描述应用收集的数据种类。WhatsApp 表示，这些术语可能会让用户担心 WhatsApp 收集的数据，使其在竞争中处于劣势。

WhatsApp 在周一向苹果提交所需信息，但在一篇博客文章中表示，“苹果的模板并没有阐明应用可能为保护敏感信息而付出的代价。” 该发言人称，“虽然 WhatsApp 无法看到人们的信息或精确位置，但我们却只能和那些能看到信息的应用使用同样宽泛的隐私标签。”

IT之家获悉，苹果的隐私标签是其 9 月 iOS 14 更新后更广泛的隐私努力的一部分。各种更新，如对应用跟踪的限制，已经引起了 Facebook 的主要批评，而且两家公司之间正在产生重大的隔阂。

开发者提交所需应用隐私信息的截止日期是昨天。目前还不知道隐私标签到底什么时候会开始出现在 App Store 中，但现在提交的截止日期已经过去，它们很可能很快就会被添加进来。