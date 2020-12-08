【IT之家众测】一加 8T 手机深度评测：一个十四年数码粉眼中的一加 8T

初识 “一加”手机这个品牌是在 2014 年，那一年有个同样爱好数码科技的朋友向我推荐了一加手机，让我俩非常感兴趣的是一加手机居然在官方层面支持刷机并且不影响机器的保修，这让同为刷机发烧友的我们兴奋不已，然而阻挡我们购买的唯一原因就是一个字：穷。因为那时刚参加工作不久，本着一部手机用到底的 “原则”，我们最终顶住了诱惑。

但从那时起，“一加”手机这个品牌就深深种在了我们的心里。之后这几年说来惭愧，经我手的两部一加手机（一加 3 和一加 5）都是帮同事买的，我本人并未亲自使用过。因为这次评测，我又联系了曾经的两位同事，询问他们关于这两部一加手机的使用情况，让我出乎意料的是这两部手机他们都还在用，可是从购买到现在，算算怎么也该有 4 年了，而他们给我的反馈是除了电池续航不太行了之外，其他使用体验并未有太大影响，目前仍作为主力机使用。



言归正传，既然这次有幸拿到一加 8T 这部号称 “水桶机”的新机，那不妨跟着我这个十四年资历的老数码粉一起来看看一加手机到底为什么会成为众多国内外科技媒体眼中的 “宠儿”。

我这次拿到的一加 8T 属于一加 8 的半代升级款，发布会上的 slogan 是 “让眼力，有电力”，可见这部手机主打屏幕、摄像头以及续航三大卖点。所以后面我也会着重从这三个方面入手进行深入的评测。

那么，按照惯例我们首先放出的是这部一加 8T（8+128G）银时版的主要参数：

CPU：高通骁龙 865

GPU：Adreno 650

5G 芯片：X55

屏幕：6.55 英寸 2400×1080 分辨率 120Hz 刷新率瞳孔屏

内存：8GB/12GB（LPDDR4x 四通道）

存储：128GB/256GB （UFS3.1 双通道）

摄像头像素：1600 万（前置）/4800 万（SONY IMX586 自带光学防抖）+1600 万（123° 超广角）+500 万（微距）+200 万（黑白镜头）（后置）

指纹识别：屏幕指纹

电池容量：4510mAh

充电功率：65W（有线）

尺寸：160.7mm×74.1mm×8.4mm

重量：188g

震动马达：Haptic 振动马达

其他：支持双卡双待、支持杜比全景声、支持 Wi-Fi 6

接下来正式开始今天的上手评测。我会从外观及手感，屏幕素质，系统体验，拍照体验，续航时间等方面出发，尽量详细的向大家展示这部一加手机真实的使用感受。

外观及手感

这次发布会一共发布了两款不用颜色的手机，一加将其命名为银时版和青域版。我这次拿到的是银时 8+128G 版本。恰好朋友前几天购买了一部青域 12+256G 版本，被我借到手拍了一组对比照，非专业拍摄大家轻喷哈。我手里的这部评测机因为是体验机的缘故，已经开过箱了，所以有部分配件已经使用过了，在全家福里就没有上镜，主要有附送的一个透明带 LOGO 的手机保护壳，双 Type-C 头充电线以及 65W 快充头（这个不环保哦，嘿嘿）

▲这两款手机除了颜色不同以外，后盖所采用的工艺也不同。银时版用的是 AG 磨砂玻璃工艺，青域版用的是漫反射纹理工艺。

▲手机底部从左往右依次是扬声器开孔、Type-C 充电接口、双 SIM 卡槽

▲机器左侧是音量加减按键，实际按压反馈清晰，不粘手

▲机器右侧是一加特有的三段式快捷键和开关机键，不得不说，这个三段式按键实实在在的体现出了一加 Never Settle 的理念。使用相当便捷，手感很清脆。

▲机器背部是摄像头模组，不再采用对称式设计，改为 “矩形转角”布局，最大的不同就是比友商有棱有角的模组外观看起来更圆润和舒服

据说这部银时版一加 8T 采用了第六代 AG 磨砂工艺，我上手的实际手感是很舒服非常贴手的，沾染指纹的情况相对于青域版来说也不严重。青域版的后盖有较为明显的反光情况，二者手感也是完全不同。而且实际使用中青域版必须时刻带着保护壳使用，因为沾染指纹还是比较明显的。在光线充足的情况下银时版的后盖会呈现出银白的颜色，在缺乏光线的环境下呈现出偏灰色的高级质感，搭配四周稍有弯曲的机身，让用户在握持一加 8T 时拥有不错的手感。而且身边的朋友对这两种颜色也有非常明显的喜好之分。总的来说就是男生大部分喜欢银时版，而女生则喜欢青域版。从使用情况来看女生因为手掌较小的缘故，单手操作这部手机会比较吃力，幸而 188g 的机身还是相对来说比较友好的设计，一定程度上弥补了特定人群的握持缺陷。

屏幕素质

一加 8T 搭载的这块 6.55 英寸 AMOLED 柔性挖孔直面屏得到了 Display Mate A+的权威认证，其 JNCD 约值在 0.3 以下，最高亮度达到 1100nit，为业内的顶尖水准。并且在一加官网的宣传页面上将选择一加 8T 的八大理由有四个都给了这块屏幕，可见他们对这块屏幕的自信。虽然没有采用曲面屏，但是一加 8T 的这块直面屏并没有很突兀的黑边出现，相反我的第一感觉是这块屏幕黑边控制的相当出色，并且有种通透的感觉。我的实际体验直观来讲就是屏幕细腻，细节清晰，色彩自然，明暗适中。由于这块屏幕支持 HDR10 + 显示标准，在观看支持 HDR 标准的影片时画面的精细程度让我叹为观止。拿到机器的朋友可以找一些支持 HDR 标准的影片看一看，绝对会让你爱上这块屏幕。还有一点我很喜欢的功能就是明暗自动调节非常灵敏，在明暗转换较快的场景里能迅速的调整亮度来适应人的眼睛，借用一加官网的话就是 “与你的眼睛总相宜”。

得益于一加 8T 这块屏幕 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率，在玩游戏过程中，对于支持高刷新率的游戏，表现相当出色。具体来说一加 8T 玩 FPS 类游戏时最直观的感受就是非常顺滑，跑动，翻滚或者瞄准时切换远近景都非常顺滑，要知道在 FPS 游戏里一个画面的卡顿都可能被翻盘。实际使用中能明显感受到支持了高刷新率的游戏流畅度更高，更加跟手。由于采用了直面屏，所以在激烈的操作过程中也避免了误触的尴尬。其他的游戏因为时间关系我暂时还没有玩，以后有时间了我会专门体验几款市面上流行的且支持高刷新率的游戏给大家个参考。

在日常使用中，特别是新闻浏览，网页浏览或者刷微博过程中，120Hz 刷新率的屏幕让我在翻页时感受到了丝般顺滑，这种顺滑的体验贯穿在了所有的操作中。主要是因为我之前用的手机是小米 9，也就是 60Hz 刷新率，一下子来到 120Hz，那个感受是非常震撼的。用久了有种再也回不去的感觉，哈哈。

系统体验

刚拿到手机以后马上进行开机设置，这款手机跟其他安卓手机无二，没有什么学习成本，开机一路设置到进入桌面，非常流畅，没有遇到一点问题。只不过刚进入系统默认的抽屉式应用排列方式还是让刚从 MIUI 转过来的我不太适应，很多应用得上下滑动好几次才能找到，而且新安装应用或者卸载应用后，原有的应用图标位置也会发生变化，在这一点上我还是难以适应，于是果断改回所有应用平铺状态，然后手动分组，最后舒服了。这个不能算是缺点，跟个人使用习惯有很大关系吧。

有高通骁龙 865 这款目前最强手机处理器之一的芯片加持，实际使用体验就一个词：流畅。执行应用，切换应用，甚至是游戏过程中回复信息都非常流畅，让人产生一种一切都有条不紊的感觉。我专门去一加官网上去看了一下这部手机搭载的 Hydrogen OS 11 系统介绍，里面提到了适度留白这个概念，在保证界面简洁的同时也方便了单手操作，这个设计理念很赞的。而且这种风格也是区别于 MIUI 的，但是单纯从日常使用来看是没啥问题的。

▲系统处处可见这种留有空白的界面，有种浓浓的 “MUJI”风

各大手机厂商在自家手机里都搭载了智能语音助手，一加也不例外。它搭载了名为 “Breeno”小布的语音助手，在第一次激活助手的时候不知为何出现了数次的联网问题，隔了一天再试的时候就没问题了，实测对话识别率很高，语音助手反应灵敏，可以通过它查询天气，打开应用，听歌等等功能还是挺丰富的。

▲语音助手内容丰富，可玩性很高

在众多手机大厂纷纷杀入智能硬件领域的这一年听说一加也在这方面做了很多产品布局，期待一加也可以像小米、华为那样最终形成一条完整的智能家居产品链。用小布就能控制家中的一加智能产品，想想就激动啊，就让我们拭目以待吧。

由于篇幅有限，Hydrogen OS 11 系统的所有功能没办法一一讲述，我就找几个重点的来说吧，首先它的息屏显示可玩性要强过 MIUI，指纹识别速度也强过 MIUI，几乎是一触即进。不会出现我的小米 9 上面的反复按压手指好几次才行，很让人火大。Hydrogen OS 11 还有一个很好用的功能是智能图库分类，对于我这种又要工作上拍大量照片，又要给孩子拍很多照片的人来说这个功能简直不要太好用了，分类也很精准，这个功能大爱了。

▲实测分类还是很准确的，这个功能对于摄影爱好者来说绝对是个福音

其次是，虽然官网手机介绍页面里面并没有大篇幅的介绍手机搭载的 Haptic 线性震动马达，但是通过这几天的体验，尤其是在系统设置里调整时这个马达给出的反馈真如官网所说，就是干脆又干脆！配合上 Hydrogen OS 11 系统顺畅的体验，软硬结合真的是给这部手机加分不少。

还有一点要提到的是 Hydrogen OS 11 系统的通知逻辑让我觉得有些许奇怪，它是默认把所有应用的通知都打开的，然后需要你自己根据需求选择显示哪些通知可以显示在状态栏。而且它的通知类型分类非常多，有主要通知，次要通知，敏感通知，普通通知等等，说实话我到写这篇测评文章的时候也没完全弄懂。关于应用或者系统通知，我的习惯是打开应用的时候就弹出应用通知权限，我在第一次进入这个应用是就应该是选择好它的通知显示与否的，而不是后面等我发现它会不停弹出通知时我再去主动干预，况且关闭一个应用的通知在 Hydrogen OS 11 系统里还需要点好几步才行，这对于易用性来说是打了折扣的。希望后面在系统优化时厂家能考虑到这点。

系统体验环节最后我想说的是网络信号强度。之所以单独说这个，是因为我的工作性质比较特殊，作为一名电力行业从业者，我的工作场所在钢筋混凝土和钢板组合而成的控制室内，这样手机信号本身就被屏蔽了不少，一旦手机接收信号能力弱的话就会让我在进入控制室那一刻就从亲朋好友的圈子里消失。之前用的 iPhone 8 Plus、iPhone Xs Max 都是因为信号差，差到打电话打不通，上网没信号，于是果断更换为小米 9。对于一个 21 世纪的新青年来说，这种焦虑可想而知。所以，就我个人而言买手机第一考虑的要素就是信号强度如何。因为我的小米 9 在控制室可以正常上网，所以就拿它俩来对比。我用的是联通、电信双卡，日常设置为联通卡主卡接打电话，电信卡副卡上网。

▲小米联通卡室内信号/一加联通卡室内信号

▲小米电信卡室内信号 /一加电信卡室内信号

对于信号强度的度量值 dBm 和 asu 大家也不必去刻意的了解它，你只需记住两个的值都是越大信号越好，其中 dBm 是负值越大信号越好，一般在 - 60 到 - 90dBm 之间为正常，asu 在 10-30 之间正常，大于 30 越大信号越好。图上可以看出不论是联通还是电信，在室内信号都难以用好来形容，只不过小米手机 9 在联通网络下已经直接退至 UMTS 网络，且信号为 0，就是完全不可接打电话状态，而一加 8T 虽然信号也非常不好，但是网络仍处于 LTE 中，且信号强度仍可以满足日常使用。

同在电信 4G 网络下一加 8T 的信号也要略强于小米 9，所以一加 8T 在我们这种相对封闭，手机信号较差的环境中使用是没什么大的影响的。至于 5G 信号的话因为我没有办理 5G 套餐，而且这个我们这个四线城市目前 5G 信号覆盖还不是很全面，所以就留待以后再测试吧。一句话，一加 8T 这部手机在信号较弱的环境下使用完全没问题！

最后的最后，我测试的是在 Wi-Fi 6 网络下手机的上下行速率及延迟，因为家里本身办的宽带套餐带宽就小，所以连接互联网的上下行速率一般般，但是路由器与手机间的通讯因为都支持了 Wi-Fi 6 所以上下行速率还是相当可观的，同时延迟也控制的很低。话不多说，上图！

▲华为 AX3 Pro 在 Wi-Fi 6 网络下同一加 8T 手机的数据交换实测

拍照体验

一加 8T 在前置和主摄上同一加 8 相比没有区别，主要区别在于副摄像头有了升级。包括 1600 万超广角镜头由 117° 升级为 123°，拥有了更广阔的视野。微距镜头升级为 500 万，同时增加了一颗 200 万像素的黑白镜头，拥有了如此强悍的镜头模组，实际拍照体验如何呢？我们接着往下看：

▲天公不作美，最近一直都是这种阴天。环境光量不足，但是一加 8T 仍然很好的还原了显示色彩，看起来很自然，真正的所见即所得。

▲人像模式下相机会自动提示最佳拍摄距离，背景虚化也是恰到好处，上手简单易操作

▲夜晚在光线充足的情况下也能得到较好的拍照体验，没有太多的噪点，周围的树木，花草也没有模糊失真

▲前置相机貌似自带美颜，也能自动虚化背景，捕捉人脸也是相当之快，体验依旧稳定

▲夜景模式下的建筑，感觉拍出来以后不是一般的美啊，建筑物的边角和树枝都没有变形也没有模糊

▲超近距离下拍的小玩偶，自动对焦和背景虚化一气呵成，完美！

拍照体验这部分主要由我老婆操刀完成，毕竟人家在这方面比我要专业（四川传媒学院毕业），而且通过一下午的拍摄我也向她咨询了一些拍照方面的使用感受。她的反馈是拍出来的照片色彩还原度高，能很好的展现拍摄物的细节最主要的是相机内置拍照模式简单易用大大降低了拍出 “渣片”的几率。可见索尼的这颗 4800 万 IMX586 主摄表现依旧稳定和足够出色，有了辅助摄像头的加持以后我感觉分分钟都可以拍出专业大片了，哈哈。除了上面的静态拍照体验以外，我还拍了一段视频，主要目的是为了测试一加 8T 的视频防抖功能是否如它所说的那样出色。

续航体验

充电和续航这次作为一加 8T 的一个亮点我也进行了着重的测试。刚拿到机器以后我就联系了之前买了青域版本的朋友，跟他的聊天中也特意提起了这款手机的续航和发热问题，他的回答是如果你的手机使用频率较低，经常处于待机状态下的话用两天都没一点问题。就算是日常听歌，上网，打游戏，看电子书的话一天充一次也是没问题的，至于发热的话，自己感觉一加 8T 将机器热量控制的很好，我想这应该得益于配备了五层矩阵式立体多维冰霜液冷散热系统吧（真拗口啊）。况且有 4510mAh 电池和 65W 快充头的加持，实测 20 分钟不到就可以充电 50%，也就是说吃个饭聊个天的功夫就可以补足电量，用这款手机根本不会有 “电量焦虑”。

于是在这种思想的影响下我开始了一天的体验，早上 9:28 充满电拔掉电线开始按我的节奏正常使用手机，期间有聊微信，刷微博，上抖音，玩手游版《英雄联盟》大概四十分钟左右，使用场景几乎和我平时上班一样，而且从始至终都没有感觉到机身有多发热。到写这篇测评的时候我顺便看了一眼手机，你猜怎么着，电量还剩下 66%！这都已经快晚上 7 点了，也就是说中度使用情况下将近 9 个半小时的时间才用掉 34% 的电量，照这个情况的话对于我来说用个一天半到两天是基本不需要充电的。不过有 65W 快充头的加持，谁还在乎它用了多少电呢？我也是第一次用这么大功率的快充头，官方介绍说支持市面上绝大部分的手机、平板甚至是笔记本的充电，包括 Switch 游戏机在内也是支持的，但是请注意只是支持给这些设备充电，并不代表可以快速充电或者超级充电，这个要看具体协议了。我的小米 9 仅支持快速充电，可能是二者快充协议不同吧。总结就是一加 8T 续航够持久，充电是真的快，机器发热控制的很好。

总结

通过这几天的使用，我觉得一加 8T“水桶机”的名号实至名归，没有什么短板，外观漂亮，握持舒适，屏幕惊艳，拍照出色，续航持久，发热控制得当，关键是充电贼快，完全让你摆脱电量焦虑的烦恼，只是在系统层面还有可以提升的地方。作为一家有着极客精神的手机公司，我相信一加手机在保证硬件规格 Never Settle 的前提下，下一步肯定是向软件优化和集成发起 “进攻”或者说他们一直在这条路上前进。因此如果周围的同事、朋友让我推荐目前最值得购买的性价比机型我会毫不犹豫向他们推荐这款一加 8T。

从十六号开始使用机器，到今天写完测评差不多四天的时间，因为自身工作的原因实在没法挤出更多的时间来进行更加详实的测评，所以有写的不准确的地方还请大家海涵。如果以后还有机会一定给大家带来数码产品详细且真实的使用体验。第一次参加IT之家手机评测，得到了很多朋友的帮助，也得到了老婆的大力支持，在评测的最后向他们说一声谢谢！