欧盟：流媒体在我们这里最低提供 30%“欧洲内容”

12 月 10 日，为了给欧洲内容创作者创造公平的竞争环境，欧盟立法者提出新的立法提案，要求苹果 Apple TV + 和 Netflix 等流媒体服务最低要提供 30% 的欧洲内容，否则将在欧盟境内面临封禁。

这项提案名为《网络安全和媒体监管法案总纲》，由爱尔兰绿党议员凯瑟琳 · 马丁（Catherine Martin）提交。她担任爱尔兰旅游、文化、艺术、体育和媒体部长。如果获得批准，该法律将要求所有流媒体服务至少提供 30% 被归类为 “欧洲作品”的内容，否则将在欧盟范围内被封禁。

这份提案希望向欧洲各地的消费者提供更多欧洲内容，因为许多大牌流媒体服务倾向于托管更多美国制作的内容。不过，这些规定将不适用于被视为 “低营业额”或 “低受众”的服务。

如果此提案获得通过，Netflix、Apple TV + 和 Disney + 等流媒体巨头很可能需要竞相采购足够多的欧洲内容来满足最低要求，否则就会在欧盟被禁。Netflix 可能已经有了合适的产品组合，但这在很大程度上取决于任何节目制作有多少是在欧盟完成的。

马丁指出，这些内容可以包括英国制作的内容，甚至是英国退欧后的内容，这可能会使某些服务的标准更容易满足。这一提议提出之际，苹果目前正面临无数其他法律问题，包括国内外的多项反垄断调查。