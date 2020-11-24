Netflix 拟投资 10 亿美元，在新墨西哥州建全球最大影视基地之一

据报道，Netflix 本周宣布，将向位于美国新墨西哥州阿尔伯克基市的 ABQ 工作室投资 10 亿美元，用于内容制作。此外，Netflix 还计划进一步扩大该工作室。

在与新墨西哥州和阿尔伯克基市发表的联合公告中，Netflix CEO 泰德 · 萨兰多斯（Ted Sarandos）表示，该公司将在 ABQ 工作室当前场地的基础上扩大 300 英亩（1.21 平方公里），打造北美最大的影视制作基地之一。

Netflix 预计，未来 10 年内，该计划将在新墨西哥州创造大约 1000 个新的内容制作就业岗位。而为了完成这个开发计划，当地还将新增 1467 个建筑业工作岗位。

墨西哥州州长米歇尔 · 卢扬 · 格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）表示：“我们政府扩大了有竞争力的影视行业激励措施，促进了新墨西哥州整体的高工资就业，并给农村社区带来了新的机会。”

计划中的扩建和 1.5 亿美元的资本支出将用于增加 10 个新的影棚、后期制作服务、餐厅、后场和培训设施、服装间、小卖部和其他临时建筑。

新墨西哥州政府将提供 1700 万美元的资金。阿尔伯克基市将提供 700 万美元，包括 600 万美元的基础设施实物投资。

阿尔伯克基市还将发行债券，以减免 20 年的财产税和其他税务开支，用于补贴 Netflix 为扩建而投资的首笔 5 亿美元。

作为交易的一部分，Netflix 同意从州土地办公室租赁 130 英亩土地，并从私人手中购买另 170 英亩土地。

新墨西哥州经济发展部内阁秘书艾丽西亚 · 凯斯（Alicia Kyes）表示，这笔交易最终可能会给该州带来价值 25 亿美元的支出。

Netflix 还承诺支持新墨西哥州的土著、拉丁裔、黑人和其他少数族裔的内容创作者和电影制作人。

目前 Netflix 在新墨西哥州制作的内容包括《The Harder They Fall》和《Intrusion》。该公司预计将在当地开拍下一季的《怪奇物语》。