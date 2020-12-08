AMD 新旗舰显卡 RX 6900XT 上市：7999 元起

IT之家 12 月 8 日消息 根据 AMD 官方的消息，AMD 新旗舰显卡 Radeon RX 6900XT 将于 12 月 8 日（今晚）22 点京东 / 天猫发售，售价 7999 元起。

AMD 表示，RX 6900XT 显卡为 4K 游戏的卓越性能而打造，采用全新 AMD RDNA2 架构，具有 80 个强大的增强型计算单元，2.25GHz 加速时钟频率，可以在最高游戏设置下提供更高的性能。AMD Radeon RX 6900XT 拥有 128MB 全新 AMD Infinity Cache 高速缓存技术和 16GB 显存，可以满足苛刻的新一代游戏所需，在令人惊叹的 4K 游戏中实现超高帧速率和生动的视觉效果。主要功能包括：

AMD RDNA2 游戏架构

凭借 RNDA2 架构出色的能耗比，Radeon RX 6900XT 实现了 300 瓦的整卡功耗，为游戏玩家带来超高帧率以及高水准的 4K 分辨率画面游戏体验。与基于 AMD RDNA 架构的显卡相比，极具突破性的 AMD RDNA2 游戏架构可以提供多达 2 倍的性能以及提升高达 54% 的每瓦性能。

AMD 显存智取技术

这是搭载锐龙 5000 系列处理器、AMD B550 和 X570 主板和 Radeon RX 6000 系列显卡的系统特有的功能。该技术可为高速 GDDR6 显存带来更好的 AMD 锐龙处理器访问权限，从而加速 CPU 处理，提升指定游戏的性能。

AMD 高速缓存技术

一种高性能、极高级的数据缓存技术，适用于特效全开的 4K 和 1440p 游戏。通过 128MB 的片上缓存极大地降低了延迟和功耗，从而提供比传统架构设计更高的综合游戏性能。AMD RDNA2 架构在全新 AMD 高速缓存技术（Infinity Cache）的助力下变得更为高效，能够以低功耗和低延迟提供卓越的带宽性能，带来优异的能效表现。

DirectX 光线追踪（DXR）

基于 AMD RDNA2 架构的显卡为每个计算单元添加了高性能、具有固定功能的光线加速引擎，经过优化后通过 DXR 技术来提供实时光照、阴影以及反射真实性。当与支持混合渲染的 AMD FidelityFX 搭配使用时，开发者还可以将光栅化效果和光线追踪效果结合起来，以达到图像质量和性能的更佳组合。

IT之家了解到，RX 6900 XT公版目前的售价为 7999 元，华擎、华硕等厂商还有非公版设计，价格更高。