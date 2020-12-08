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疑有内鬼，消息称微星 40 箱 RTX 3090 高单价显卡被盗窃：价值 220 万元

2020/12/8 11:13:29 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 12 月 8 日消息 近期，国内有消息称，微星恩斯迈电子（深圳）有限公司发布公告，表示，工厂里面的高单价显卡被盗，并且悬赏 10 万奖金，希望公司所有人员对本案进行举报。

微星的文档中并没有透露到底有多少台显卡被盗，有知情人士称，这批被盗的显卡是 RTX 3090，共计约 40 箱，缺失的显卡总数可能高达 225 张，总价值在 220 万元左右（约为 33.9 万美元）。

公告表示，MSI 怀疑盗窃案是由内部窃贼所为。被盗的显卡可能是从工厂的出货区拿走的。

▲图片来自头条 @老黄科技秀

MSI COMPUTER(SHENZHEN)CO,LED.

恩斯迈电子 (深圳)有限公司公告

主旨：关于显卡被窃举报有奖事宜

说明 :

近期公司所生产的高单价显卡遭不法分子盗窃，现已向公安机关报案。同时也希望公司所有人员对本案进行积极举报，经确认举报内容属实，并成功破获此案，将提供 10 万元奖金。

公司承诺对举报人员身份严格保密。

如有涉及此案人员，自公告发布之日起，向公司稽核部门或相关部门主管如实供述相关案件内容，并协助追回涉案所窃物品，公司将争取免除处罚。但如持侥幸心态企图逃避者，一经查证确认，将移送公安机关依法从重处理。

籍此公告督促同仁符合职业道德，并正风肃纪，以案为鉴、引以为戒。

IT之家获悉，恩斯迈电子（深圳）有限公司是 MSI 投资大陆的全资子公司，成立于2000年4月，员工5000多人，厂区面积二十万平方米，主要产品为计算机主机板、显卡、附加卡、系统组装、汽车及通讯电子产品。

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关键词：微星RTX 3090显卡

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