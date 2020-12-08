华擎发布 RX 6900 XT 非公显卡：5120 流处理器，三风扇散热

IT之家 12 月 8 日消息 根据华擎官方的消息，华擎科技发布 Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC 显卡，预计将在今晚 10 点开卖。

IT之家了解到，RX 6900 XT 采用了 AMD RDNA2 游戏架构和 7nm 工艺技术，搭载了 80 个计算单元，也就是 5120 个流处理器，支持硬件加速的光线追踪功能，配有 16GB 256-bit GDDR6 显示内存和 HDMI 2.1 视频端口。RX 6900 XT 还支持 DirectX 12 Ultimate API 和 PCI Express 4.0 总线标准。

华擎表示，RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC 显卡引入了各种独特的卖点，包括更出色的频率设定以提供更高的游戏性能，加上三风扇 Phantom Gaming 3X 散热系统，可提供出色的散热效果。此显卡采用华擎独家的条纹轴流扇，能够增强气流并最大程度地减少噪音，而金属中框和时尚金属背板则可保护 PCB 免于毁损。除此之外，更具备了支持 Polychrome SYNC 功能的 ARGB 风扇和侧面 ARGB 灯板，让用户能客制化属于自己的灯光效果。

AMD RX 6900 XT 现已发布，公版售价7999元，将于今晚开售。