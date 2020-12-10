消息称一加 9 Pro 明年 3 月前后发布：搭载骁龙 888，支持 IP68 防水防尘

根据此前多方爆料，一加将在明年上半年（很可能在 3 月份）推出搭载高通新一代旗舰芯片骁龙 888 的全新一加 9 系列。虽然距离新机亮相还有较长一段时间，但目前已经有关于该机已经有不少爆料传出。现在有最新消息，继外观渲染图和部分配置细节之后，近日有外媒发布最新报道称，全新的一加 9 Pro 将支持 IP68 等级的防水防尘。

据外媒最新发布的信息显示，全新的一加 9 Pro 的防水防尘性能将达到 IP68 等级，不过外媒并未提及一加 9 的防水防尘性能。考虑到此前一加 8 系列也仅有一加 8 Pro 提供官方 IP 评级，因此我们推测一加 9 也可能继续不具备这样的防水防尘性能。此外，海外专家 Max J. 此前也曾表示一加 9 会跳过该等级。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中一加 9 正面采用的是直面单打孔设计，而一加 9 Pro 则是沿用曲面单打孔屏的设计，内置屏下指纹传感器，搭载全新发布的高通骁龙 888 旗舰芯片，前置与一加 8 Pro 一样的 1600 万或者索尼 3200 万像素摄像头，后置双 4800 万像素镜头，搭载索尼 IMX689 传感器，另外还会配备一颗超广角镜头和微距镜头。此外，该机还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，并将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。