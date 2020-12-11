爱奇艺推自主研发 QAV1 编码器：离线压缩效率显著超过 265，已具备大规模生产 AV1 内容能力

IT之家 12 月 11 日消息 视频在网络传输前，都需要进行压缩。在一定的压缩效率下，更高的画质意味着更高的码率，会增加带宽成本。因此提高压缩效率是各个视频相关公司持续的追求。其中，视频压缩编码作为其中最核心的一环，也越来越被重视起来。

2020 年莫斯科国立大学（Moscow State University）举办的 MSU 世界视频编码器大赛成绩已揭晓，此次大赛同往年一样有非常多 TOP 企业团队来参赛，包括爱奇艺、腾讯、阿里、百度、英特尔、谷歌等。其中，爱奇艺称，凭借自主研发的 QAV1 编码器首次参赛并获得优异成绩，目前 QAV1 已经充分降低了 AV1 标准带来的复杂度，在保持高压缩率的同时，在编码速度上具有明显的优势。这使得 QAV1 后续有很大的提升空间。并且爱奇艺已经具备大规模生产 AV1 编码格式内容的能力。

根据数据显示，爱奇艺 QAV1 在压缩速度与质量方面进行很好的权衡。在主要评价指标 SSIM 位列第三的情况下，平均编码速度是第一名的 1.63 倍。是第二名的 2.52 倍。

今年大赛主办方继续扩充了素材库，用于挑选比赛序列的视频素材集规模达到 18418 个视频，比往年数量增加 16.3%。最终按复杂度一共选出了 50 个比赛序列。

今年参赛的编码器有 21 个，其中 10 个 265 编码器，6 个 AV1 编码器，5 个其他标准的编码器。与往年不同，今年 AV1 编码器展现出明显超越 265 编码器的压缩性能，SSIM 指标下离线档次 265 编码器性能已经掉出前三。

本次比赛的压缩率 / 编码速度综合性能方面，爱奇艺 QAV1 编码器在速度和压缩率两个维度同时超过大多数 265 编码器。这说明在离线编码场景中，在同样或更少的计算资源消耗下，AV1 编码器压缩效率可以显著超过 265。换句话说，离线场景中 265 不仅在压缩率方面没有优势，计算资源方面的优势也不复存在。

IT之家获悉，2020 年以来 AV1 硬解生态得到显著突破，硬件厂商包括 Intel、AMD、NVIDIA、MediaTek、SAMSUNG 等纷纷加入 AV1 硬件解码器支持行列。有了硬件支持，AV1 编码才算真正拥有广泛应用的基础。

在硬件生态之外，视频内容方面爱奇艺、YouTube、Netflix 等都在积极增加 AV1 视频的内容量，国内的爱奇艺于今年 4 月，在电脑浏览器端、安卓移动端上线 AV1 视频编码格式，成为国内首家应用 AV1 的视频网站。

爱奇艺 QAV1 编码器今年已完成率失真优化算法升级改造，继续大幅提升压缩效率，同时保持编码快的优势。此外，QAV1 编码器还陆续支持了 8K 编码、高帧率、HDR 编码等多项编码功能。此外，在视频中对于的精彩打斗场景，QAV1 也进行更加细致的码率分配，在带宽消耗与画质体验中达到更加完美的平衡。