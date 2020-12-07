视频调色软件 DaVinci Resolve 17.0 公测版 4 发布，支持英特尔独显 Xe MAX

IT之家 12 月 7 日消息 根据 BlackmagicDesign 的消息，DaVinci Resolve 17.0 公测版 4 现已推出，支持了英特尔独显 Xe Max。

据介绍，DaVinci Resolve 17.0 公测版 4，添加了一系列改进，包括 Linux 系统下通过 USB 接口支持 DaVinci Speed Editor。本次更新还添加了针对新的英特尔锐炬 Xe MAX 图形支持，并提升了安装有集成、独立和外置 GPU 的 Windows 系统性能表现。

DaVinci Resolve 17.0 公测版 4 还添加了音频提升，包括优化了使用偏好中的 MIDI 调音台配置，并且改进了多个采样率不匹配轨道的渲染。Fusion 方面改进了使用节点编辑器时的节点图查看操作，以及在编辑检查器中为 Fusion 转场添加关键帧的表现。本次更新还改进了带子帧校准音频 AAF 的时间码计算，强化了带 AAC 音频的视频渲染，并且包含 50 多项整体性能和稳定性提升。

IT之家了解到，DaVinci Resolve 17.1 公测版 4 也已经发布，为 Mac M1 系统添加 DaVinci Resolve 和 Fusion 许可证加密狗支持。