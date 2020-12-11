适马两款 I series 定焦镜头即将国内发售，全铝镜身配磁吸镜头盖

IT之家12月11日消息 适马官方今日在官方微信公众号发布消息，SIGMA 35mm F2 DG DN、SIGMA 65mm F2 DG DN 两款全画幅定焦镜头即将在国内发售。这两款镜头于 12 月 1 日适马举行的线上发布会中亮相，本次发布会公布了全新的 I series 全画幅镜头，该系列属于适马的 Contemporary 系列，其特点为采用全铝切削工艺、电影镜头加工工艺、轻量化技术，能够带来优质的画质表现。I series 卡口包含索尼 E 卡口以及徕卡的 L 卡口。

适马 35mm F2 DG DN 镜头采用 9 组 10 片设计，口径 58mm，重 325g。该镜头采用了三片高成本的玻璃模铸非球面镜片，以及一片 SLD 特殊低色散镜片，能够实现出色的边缘画质。光圈全开情况下，中央与边缘均有着出色的画质，并且在相同的 F2 光圈下，该镜头优于适马此前的 35mm F1.4 DG 镜头。此外为了星空摄影，该镜头也修正了彗差。

适马 35mm F2 DG DN 镜头采用 9 组 12 片设计，口径 62mm，重 405g。该镜头同样搭载了两片玻璃模铸非球面镜片，以及一片 SLD 特殊低色散镜片。从 MTF 曲线上看，该镜头同样有着从中央至边缘优秀的画质。

适马的 I series 镜头，全部搭载有磁吸镜头盖，相比目前被广泛使用的塑料镜头盖，大大提升了便利程度以及美观度。根据摄影师小厨猫的评测，这种设计的镜头盖在星空摄影中有着巨大的好处，当长曝光遇到干扰光线时，能够快速扣上来遮光。此外，适马还推出了磁吸镜头盖收纳装置，需要单独购买。

IT之家了解到，适马 35mm F2 DG DN 镜头建议零售价￥3999 元，适马 65mm F2 DG DN 镜头建议零售价￥4499 元，均提供 L 卡口以及索尼微单的 E 卡口，支持全画幅传感器。

两款镜头详细参数：