三星发布 110 英寸 Micro LED 电视：99.99% 屏占比，售价超百万元

IT之家 12 月 10 日消息 在过去的几年里，三星已经展示了（并卖给了非常富有的少数人）其未来主义的模块化电视，该电视名为 The Wall，使用了 MicroLED 技术。MicroLED 拥有许多 OLED 的最佳特性，但没有大部分相关的缺点，被视为我们生活中显示器的下一个升级大跃进。现在，三星将 MicroLED 应用到更传统的电视外形上。今天，该公司发布了 110 英寸 MicroLED 电视，今天在韩国开始预售，并将于 2021 年第一季度在全球推出。

三星称，这款电视的屏占比高达 99.99%，但仍然设法建立了 “嵌入式 Majestic 声音系统”，声称 “在没有外部扬声器的情况下提供令人惊叹的 5.1 声道声音”。

下面是三星对画质的评价：“110 英寸的 MicroLED 使用微米大小的 LED 灯，消除了传统显示器中使用的背光和滤色片。取而代之的是自发光 -- 从自身的像素结构中产生光线和色彩。它能 100% 地表达 DCI 和 Adobe RGB 色域，并准确地提供高端数码单反相机拍摄的宽色域图像。这使得显示器的 4K 分辨率和 800 万像素带来了令人惊叹的逼真色彩和准确的亮度。”

IT之家了解到，由于所有这些 LED 都是自发光的，所以可以得到完美的黑色和梦幻般的对比度，这也是 OLED 的特点。但关键的是，MicroLED 采用材料制成，因此应该有更好的长期耐久性，不存在烧屏的问题，这在现代 OLED 电视上也已经越来越少见。三星估计寿命约为 10 万小时，或 “长达十年”。

利用 110 英寸 Micro LED 的大屏幕，三星对智能电视功能进行优化。消费者可以使用多视图功能同时观看四个分割的 55 英寸屏幕上的内容，此时可连接多个外部设备，同时看新闻、电影等。

三星表示，在此之前，制造 110 英寸的 MicroLED 电视是不可能的，该公司认为 “源自其半导体业务的新生产工艺”帮助实现了这一目标。更小的 MicroLED 电视已经在路线图上了，虽然其价格肯定会让很多人望尘莫及，但总有一天价格会降下来。

另据第一财经报道，这款 110 英寸 MicroLED 电视在韩国的售价高达 1.7 亿韩元，约 102.5 万元人民币。