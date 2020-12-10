三星 Galaxy S21 开启预购：最早 1 月 14 日发布，售价约 5300 元起

根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月与大家见面，首批搭载全新的高通骁龙 888 移动平台。随着发布时间的日益临近，目前关于该机的外观和配置的细节已经有了非常详尽的爆料。现在有最新消息，近日有外媒发布最新消息称，该机已在印度开启预购。

据外媒 TechQuila 最新发布的信息显示，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰已经开始在印度班加罗尔的三星 Opera House 旗舰店接受预购，不过目前还只是盲订，并没有最终的配置和价格信息。有消息称该机将在 1 月 14 日正式发布，印度地区会在 1 月末上市，售价预计 60000 到 70000 卢比起步（约合人民币 5300~6200 元），S21 Ultra 则预计 90000 到 100000 卢比（约合人民币 7990 元到 8883 元）。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，均将采用居中开孔全面屏设计，除了 S21 Ultra 为曲面屏外，另两款均是直屏。配置上除了搭载全新的骁龙 888 外，还将推出搭载自家全新的三星 Exynos 2100 移动平台的版本。此外，超大杯的 S21 Ultra 还将有望同时支持开启 2K 分辨率和 120Hz 高刷新率，搭载一颗全新的 1.08 亿像素 HM3 传感器，并配备 S-Pen 手写笔。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望提前至明年 1 月亮相，将首发搭载高通骁龙 888、三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。