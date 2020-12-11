曝索尼明年新品路线图：A9 旗舰微单将达 5000 万像素，拍摄 8k 视频

IT之家12月11日消息 据外媒 sonyalpharumors 于 12 月 9 日爆料，2021 年索尼将发布多款新相机以及镜头产品。其中包括旗舰全画幅微单 A9 III、A7 Ⅳ、RX 系列新机以及 35mm f/1.4 GM、16mm f/1.8 GM 镜头等。

传言 A9 III（暂定名）的信息：

索尼将于 2021 年第一季度发布新机，可能在明年 1 月 11 日举办的 CES 线上展亮相。

新机名称将为 A9x 系列，可能为 A9S 或 A9III

新机将搭载 5000 万像素 CMOS 传感器

确定可以拍摄 8k 30p 视频，而不会过热，据说 8k 分辨率内录画质会有一些局限性。

EVF、自动对焦等参数与 A7S III 类似

至少比佳能 EOS-R5 贵 $1500 美元，价格预计为 $4999 美元（约合人民币￥32721 元），机型代码为 “WW728473”。

▲ 索尼在售的 A9 II 全画幅微单相机

传言索尼 A7 Ⅳ 规格：

最早在明年第二季度发布

新的 A7 四代传感器读取速度更快，像素为 3000 万~ 3200 万像素

EVF 将有 369 万像素，而不是 576 万像素

LCD 屏幕很有可能比较廉价，但是图像画质和自动对焦会是顶级水平

视频拍摄确认可以达到 4K 60p，相机菜单将重新设计

价格为 $2499 美元左右（约合人民币￥16357 元）

传言索尼 RX 系列入门相机：

索尼在亚洲注册了这款相机，型号为 “WW186333”

因为此款相机没有 5GHz 的 WiFi 连接，因此看起来像入门级相机。

索尼 35mm f / 1.4 GM 镜头：

这将是索尼于 2021 年发布的第一款镜头。

索尼 16mm f / 1.8 GM 镜头：

原定于 2020 年末宣布，但由于生产问题，镜头发布时间推迟至 2021 年初。有消息表示该镜头尺寸与 24mm f/1.4 差不多。

索尼 A7S III 固件：

在 IBC 2021 展会之前，索尼 A7S III 微单将会得到 V2.0 + 版本固件更新，新增 QFHD/120p 12bit RAW 视频的 HDMI 输出功能。

IT之家了解到，目前索尼在售的旗舰微单 A9 II，拍摄速度达每秒 20 张，电子快门最高速度达 1/32000 秒。其堆栈式 CMOS 堆栈式传感为 2420 万像素，集成有内存以加快处理速度。同时该相机还具备 5 轴机身防抖，以及约 368 万像素的 OLED EVF 取景器，目前售价￥31599 元。