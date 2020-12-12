金融专家：需对 Airbnb 等 IPO 保持谨慎，勿被狂热所吞噬

即使在新冠疫情中，许多受欢迎的公司也已经上市，给投资者提供了买入股票的机会。但尽早加入 “狂欢”并不是最好的策略。

本周有两家重磅企业进行了首次公开募股（IPO），并在交易首日就表现强劲。外卖平台 DoorDash 在上市首日上涨了 85%，而短租预定平台 Airbnb 则飙升了 112%。

据 Renaissance Capital 的数据，今年迄今，共有 203 宗 IPO 筹集了 749 亿美元，许多都表现良好。截至周四收盘，文艺复兴美国 IPO 指数迄今已上涨超过 113%。

金融专家称，尽管 IPO 表现良好，但投资者仍应谨慎行事。近几个月来，美股一直动荡不安，并不是每个新上市的公司在 IPO 后都能继续攀升。

Fit Advisors 创始人 Anjali Jariwala 表示：“人们应该对 IPO 谨慎，因为在上市之前它们往往被高估了。就像任何投资一样，你应该谨慎行事，不要被媒体的狂热所吞噬。”

IPO 是私有公司通过向公众出售股票来筹集资金的一种方式。在发行新股之前，通常由 IPO 承销的投资银行出售股票。

通常，那些首次公开募股前的股票是留给有经验的投资者或机构进行此类交易，并可能需要这些购买者将股票保留一定时间（通常为六个月），然后才能出售。

而散户投资者通常必须等待通过纽约证券交易所或纳斯达克这样的市场开始交易，这意味着散户投资者的收益已经比早期投资者要少。

如果市场有对新上市公司的需求，那么开盘后股价会突然上涨。这种情况就发生在人造肉生产商 Beyond Meat 身上，其股价在 2019 年备受期待的 IPO 首日交易中飙升了 163% 以上。

另一方面，如果需求不足或市场认为公司估值过高，则股价可能会下跌。网约车巨头 Uber 就在去年 IPO 首日大跌逾 7%。

如果某只股票在 IPO 首日或之后出现下跌，这并不意味着它就不会再次上涨。投资者可能需要耐心等待。

例如，目前股价超过 275 美元的 Facebook 于 2012 年 5 月以 38 美元的价格上市，但在当年 9 月份时跌破了 18 美元。此后又过了一年股价才恢复到最初的发行价。