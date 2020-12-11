微软宣布支持 Arm 平台上的 Win10 x64 仿真

IT之家12月11日消息 今天，微软在开发者博客上表示已通过 Windows 内部开发频道推出了第一个可用于 ARM64 设备的 x64 仿真的预览版 Build 21277，它可以安装在各种支持 Windows 10 的 ARM 电脑上。

众所周知，目前 ARM 上的 Windows 10 只支持 32bit 的 x86 模拟程序，这意味着一些需要更多内存的大型 x64 位程序，以及其他没有旧指令集编译的应用将无法在该平台上运行。

当然，安装在 ARM 上的 Windows 10 本身就支持 ARM64，它仍然提供了最好的 ARM64 体验，但是要以较高的限制和兼容性为代价。

在 Build 21277 预览版中，使用 ARM 芯片的笔记本电脑用户可以从 Windows 商店或其他渠道安装 x64 程序。例如只支持 x64 的 Autodesk Sketchbook 开发者套件或者《火箭联盟》这样的游戏。

其他应用程序，比如谷歌的 Chrome 浏览器，目前在 ARM64 平台上可以 32 位或 x64 模拟运行。作为 64 位模拟程序运行时，Chrome 可以更好地发挥出 PC 大内存的优势。

值得一提的是，在模拟环境中的一部分应用目前可能会无法运行，但微软表示该功能仍在持续开发（适配）中，并将随着时间的推移继续提高 x64 仿真的兼容性和性能。

IT之家了解到，微软还提供了高通 Adreno 图形驱动的测试版程序 :

三星 Galaxy Book S：https://aka.ms/x64previewdriver

联想 Flex 5G：https://aka.ms/x64previewdriver

Surface Pro X：https://aka.ms/x64previewdriverprox



此外，为了支持同时运行 ARM64 程序和 x64 平台的 C++程序，微软要求用户安装（https://aka.ms/arm64previewredist）ARM64 C++测试版补丁，但在未来的版本中无需上述步骤即可使用。