微软：Chromium 版 Edge 正获得流畅设计、Touch UI 、圆角设计等

IT之家12月11日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软一直致力于使其基于 Chromium 的 Edge 浏览器做得比 Chrome、Vivaldi 和 Brave 等其他 Chromium 浏览器更好。

上个月，微软为 Microsoft Edge 和包括 Office 套件在内的其他流行应用推出了新的 Fluent 图标。作为设计改造的一部分，微软称之为 “Fluent Design”，微软 Edge 浏览器的新更新正在推送，带来更多 Fluent UI 元素。

Fluent Design 升级的第一步是新的图标，它包含在微软 Edge 88 浏览器中，并在所有 Insider 渠道向所有用户提供。

IT之家获悉，Edge 88 稳定版应该会在未来几周内获得新的 Fluent 图标，微软表示正在积极 “将 Fluent Design 融入到新的 Microsoft Edge 中”。

“我们正在积极探索纳入 Fluent 的其他更新，并迫不及待地在不久的将来与你分享它们，”微软指出。

目前还不清楚我们何时开始在 Edge 浏览器中看到 acrylic 和其他 Fluent UI 效果，但预计不会在本月发生。

此外，微软认为，新的图标和按钮周围的填充物将改善目标触摸。

最近，微软更多关注的是平滑滚动，以改善 Edge 在 Surface Pro 系列等支持触控的 Windows 10 产品上的体验，但也有改进交互的计划。

例如，微软 Edge 团队正在研究 UX 密度、拖拽控件和 Windows 10 集成，以创建一个具有现代 UI 和触摸控件浏览器的伟大计划。

“我们知道还有更多的工作要做，以使触摸输入的体验真正伟大，[我们]与 Windows 团队合作，创造一个伟大的前进计划，”微软 Edge 工程师说。

微软 Edge 预计将获得新的颜色、图标、饰面、圆角、增加填充物的按钮、更多的滚动改进，以及在一系列设备上的现代外观设计，从笔记本电脑和台式机到智能手机。

安卓系统的微软 Edge 浏览器 Fluent UI 改进将在桌面版发布后到来。