新证据：微软 Win10 运行安卓 App 来真的

IT之家12月13日消息 外媒 Windows Latest 报道，作为 “Project Latte”项目的一部分，运行 Windows 10 预览版的 Windows Insiders 可以获得原生运行 Android 应用的功能。根据在一份私人文件中发现的参考资料 , 传闻中的项目显然是真实的，微软希望在明年下半年发布 Windows 10 原生运行安卓。

IT之家曾报道，微软之前在 Windows 10 Mobile（Windows Phone 系列）中启用了对 Android 应用的支持。当时，这一举措的代号为 “Astoria”，它的效果比预期的要好，因为用户可以在 Windows Phone 上运行大多数 Android 应用。

Astoria 项目最终被放弃，微软开始更加关注 UWP 应用。

在 2021 年，微软计划重启这一想法，并将 Android 应用带到 Windows Store。

▲通过 “你的手机”应用程序在 PC 上使用 Android 应用程序

Project Latte 基本上将允许应用开发者在 “转换”后将他们的 Android 应用发布为 MSIX 包。一旦完成，开发者就可以在微软 Windows 10 商店发布他们的应用，只要不涉及谷歌服务，这个过程就不需要修改代码。

根据在一份私人文件中发现的参考资料，Project Latte 是真实存在的，而且都是关于 Android 应用对 Windows 10 的支持。Windows Subsystem for Linux(WSL)为这一功能提供支持，微软还将创建自己的 Android 子系统，以使 Android 应用在桌面上运行。

值得一提的是，即将推出的 Windows 10 21H2 预览版将通过 WSL 加入对基于 Linux 的 GUI 应用支持。这也将有助于支持 Android 应用。

Project Latte 不会包括对谷歌 Play 服务的支持，因为谷歌将其 Play 服务限制在选定的商业合作伙伴和移动设备上。

Project Latte 项目将有可能用微软的 API 替换转换后的应用中的 Google Play Services API，这将在不破坏移动应用的情况下消除这些依赖性。