消息称微软 Win10X 已编译完毕，明年初支持新设备

IT之家 12 月 13 日消息 外媒报道，虽然微软不喜欢公开谈论其下一代操作系统 Windows 10X，但该公司似乎已经在内部取得了一些重大进展。据 Windows Central 编辑 Zac Bowden 消息称，微软已经完成了 Windows 10X 的最终编译构建版本。

IT之家获悉，虽然 Windows 10X 曾经打算用于双屏设备，比如现在被推迟的 Surface Neo 设备，但微软已经重新制定了计划。现在，Windows 10X 操作系统被认为只在新的轻量级和经济型 PC 设备上出货，预计明年某个时候就会出现。这意味着 Windows 10X 不会用于现有的 PC 或 Surface Go 2 等平板电脑。

Bowden 爆料消息称，12 月 10 日是作为 Windows 10X 的 “最终构建版本”日子，但微软还没有完全完成操作系统的开发。该公司仍在努力修复错误，一直到搭载 Windows 10X 系统的新设备出货。

考虑到这一点，看起来 2021 年的 Windows 发展绝对会令人兴奋。预计明年春季可能会再次带来一个小版本常规 Windows 10 更新，但 Windows 10X 可能会与它一起推出。然后，在 2021 年秋季，我们会看到传闻中的 Windows 10 重大更新：“Sun Valley（太阳谷）”UI 设计与 “Cobalt（钴）”更新。